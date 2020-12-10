"Для Интера это будет матч за жизнь или смерть", – говорил Додо в интервью для итальянской прессы накануне игры. Очевидные вещи. Перед стартом группового этапа именно миланцев называли фаворитом на первое место в квартете. В реальности коллектив Конте до последнего тура не обеспечил себе хотя бы ЛЕ. Как мы уже знаем, покинуть последнюю строчку "нерадзурри" так и не смогли.

Интер – Шахтер: боевое прощание с ЛЧ, сюрприз Каштру поставил Конте в тупик, уникальный герой ведет в Лигу Европы

На Апеннинах вполне серьезно обсуждали "Бискотто" в матче Реала и Боруссии. Это явление, когда две команды просто разыгрывают ничью, поскольку она выгодна для обоих. Мадридцы же решили не стесняться и победили немцев, гарантировав себе первое место и выгоду при жеребьевке плей-офф. А что Интер? Анатолий Трубин героически остановил Лукаку и Ко. Вероятно, Антонио Конте был не прочь "одолжить" парочку голов с сокрушительной победы в полуфинале Лиги Европы, ведь осенью его команда за два матча не забила Шахтеру ни разу.

Итальянская пресса не стесняется называть вещи своими именами. Слова "провал" и "катастрофа" можно увидеть на страницах большинства местных изданий. Если после матча в Киеве эксперты кальчо в основном хвалили Шахтер, то теперь просто уничтожают Интер. Антонио Конте с его космической зарплатой оказался в крайне затруднительном положении. Спасти его может только одно – победа в чемпионате и Кубка Италии. Желательно, чтобы Скудетто было добыто как можно увереннее. Но предпосылок для этого, скажем прямо, немного.

La Gazzetta dello Sport: "Самоликвидация Интера"

Интер выбил сам себе. В конце этой печальной игры команда больше думала, чем действительно играла против Шахтера. Момент разочарования – перекладина Лаутаро, было так близко...

Интер – Шахтер: Конте дал гневный комментарий после ничьей и вылета из еврокубков

Вчера Интер остался пленником в клетке Шахтера, который защищал свое место в еврокубках. Сейчас мы на самом низком уровне правления Конте. Тренеру придется получить выгоду с вылета из ЛЧ. Алиби и маски закончились – теперь Интер должен выиграть Скудетто.

В современном футболе вы выиграете по плану A и плану B, иногда - по плану C. В таких матчах, как вчерашний, Интер остается монотонным и не доказывает свой уровень.

Corriere della Sera: "Нерадзурри" вне всего за украинской стеной

Последний матч группы в третий раз подряд становится очень сильным разочарованием. Почти проклятие, и всегда на Сан-Сиро. Два года назад ничья с ПСВ, в прошлом году поражение от Барселоны, которая играла с молодыми игроками и резервом. Теперь скромные 0:0 против Шахтера, который в полуфинале Лиги Европы лишь три с половиной месяца назад "проглотил" пять голов.

На этот раз было бы достаточно одного, потому что Реал выполнил свой долг против Боруссии из Менхенгладбаха. Но – ничего. Даже утешения от Лиги Европы. Европа – враг Конте. Теперь все, что осталось, – это Скудетто (и Кубок Италии). Но стереть позор будет непросто.

Corriere dello Sport: "Интер не смог покорить украинскую крепость"

Идеи и скорость маневра отсутствовали – единственные два возможных противодействия украинской крепости, которую построил Каштру. Стены пошатнулись, но ни разу не обрушились. Причиной этого стала нехватка блеска Интера на последних метрах поля.

Интер – Шахтер – 0:0 – видеообзор матча

Сейчас у Конте остается лишь Скудетто, которое теперь стало незаменимой целью. Чемпионство в Италии может спасти сезон, который уже стал ужасно сложным.

Tuttosport: "Конте вне Европы"

Интер выбыл из Лиги чемпионов. Реал сделал все, обыграв Боруссию в Испании, но "нерадзурри" не смогли этим воспользоваться. После ничьей с Шахтером Интер остается на последнем месте группы В с 6 очками, не попав даже в Лигу Европы. У хозяев было несколько возможностей забить победный гол, но реализовать их не удалось.

Лаутаро Мартинес разозлился из-за своей замены в матче против Шахтера – звезда Интера даже не пожал руку Конте

На последних минутах матча хозяева устроили отчаянный штурм. С двумя выстрелами Эриксена справился Трубин. Однако самый яркий – "парад '' Лукаку, который стал на пути мяча после удара Санчеса. Интер так и не смог забить и вылетел из Европы.

Eurosport: "Интер потерпел катастрофу против украинцев и супер-Трубина"

Для "нерадзурри" победы было достаточно, учитывая успех Реала против Гладбаха. Интер хорошо стартовал и попал в перекладину благодаря Лаутаро. Но во втором тайме запутался в собственных действиях и рухнул против украинцев и супер-Трубина – автора нескольких сейвов.

Третий год подряд Интер не может выйти в 1/8 финала с матч-поинтом дома. Однако на этот раз им удалось справиться еще хуже, даже не выйдя в Лигу Европы.

Анатолий Трубин – лучший игрок матча. Украинский голкипер стал героем вечера: его решительные выступления в конце матча гарантировали донецкому Шахтеру третье место и отправили Интер в пропасть.

Quotidiano Sportivo: "Лучше оставаться дома"

Еще один удар, спортивный и экономичный. Это самая черная страница за последние годы, и на этот раз нет оправданий. Если не можешь обыграть такого соперника, как Шахтер, на своем поле, то лучше оставаться дома.

Бискотто в матче Реала с Гладбахом не произошло, зато настоящий беспорядок случился на Сан-Сиро. Теперь бюджет Сунинга (китайская компания, в собственности которой находится Интер. – примечание), существенно опустеет. Рождество, безусловно, не будет веселым для всех.

Calciomercato: "Рынок стартует уже сегодня"

Катастрофа. Со спортивной точки зрения и для бюджета. Вылет Интера из всех европейских турниров – тяжелый удар для болельщиков и для клуба. Полный провал Антонио Конте, который теперь заставляет тренера и игроков решительно нацеливаться как на Скудетто, так и на Кубок Италии.

Интер не будет выходить на трансферный рынок зимой – наказание для Конте за провал с Шахтером и вылет из Лиги чемпионов

Вылет из еврокубков для Интера также означает, что сегодня фактически начинается рынок зимних трансферов для "нерадзурри". Миланский клуб имеет слишком большую команду, как для борьбы только в двух турнирах. Поэтому Беппе Маротта и Пьеро Аусилио уже должны думать о том, как сократить состав.

В стартовом списке все те же имена: Кристиан Эриксен, Раджа Наингголан и Матиас Весино. Что касается остальных, то остается понять намерения Интера по Андреа Пинамонти. Возможна аренда 21-летнего нападающего в сочетании с уходом двух или трех полузащитников также может открыть окно для прибытия опытного вице-Лукаку – единственного игрока, которого не хватает команде, по мнению Конте.

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