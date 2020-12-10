УЕФА выбрал претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов – среди звездной компании и украинский голкипер
Стали известны имена игроков, которые поборются за звание лучшего в матче 6-го тура самого престижного еврокубка.
Союз европейских футбольных ассоциаций запустил голосование за лучшего игрока заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.
Интер – Шахтер – 0:0 – видеообзор матча
В список претендентов вошли четыре футболиста:
– форвард ПСЖ Неймар, который оформил хет-трик в матче с турецким Истанбул Башакшехир (5:1);
– форвард Реала Карим Бензема, который забил два гола в ворота менхенгладбахской Боруссии (2:0)
– нападающий Севильи Юссеф Эн-Несири – за дубль в матче с французским Ренном (3:1);
– вратарь Шахтера Анатолий Трубин, который сделал четыре сейва в игре с миланским Интером (0:0).
Проголосовать за предложенных кандидатов можно на официальной странице УЕФА по ссылке.
Напомним, в решающем матче группы В Шахтер на выезде сумел удержать ничью в матче против Интера и вышел в Лигу Европы.
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