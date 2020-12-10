Стали известны имена игроков, которые поборются за звание лучшего в матче 6-го тура самого престижного еврокубка.

Союз европейских футбольных ассоциаций запустил голосование за лучшего игрока заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

Интер – Шахтер – 0:0 – видеообзор матча

В список претендентов вошли четыре футболиста:

– форвард ПСЖ Неймар, который оформил хет-трик в матче с турецким Истанбул Башакшехир (5:1);

– форвард Реала Карим Бензема, который забил два гола в ворота менхенгладбахской Боруссии (2:0)

– нападающий Севильи Юссеф Эн-Несири – за дубль в матче с французским Ренном (3:1);

– вратарь Шахтера Анатолий Трубин, который сделал четыре сейва в игре с миланским Интером (0:0).

Проголосовать за предложенных кандидатов можно на официальной странице УЕФА по ссылке.

Напомним, в решающем матче группы В Шахтер на выезде сумел удержать ничью в матче против Интера и вышел в Лигу Европы.

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