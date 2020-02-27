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Триумф Баварии в команде неделе в Лиге чемпионов

15:46 66 Читати українською
Триумф Баварии в команде неделе в Лиге чемпионов
Бавария / Твиттер ФК Бавария

УЕФА назвал символическую сборную двух игровых дней розыгрыша 1/8 финала Лиги чемпионов.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил лучших игроков недели в 1/8 финала Лиги чемпионов и сформировал из них символическую команду.

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Больше всего представителей получила немецкая Бавария (5 игроков) и французский Лион (3 футболистов). Еще по одному исполнителю презентовали Манчестер Сити, Наполи и Реал.

Напомним, ответные матчи в этих парах пройдут 17 и 18 марта в 22:00.

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