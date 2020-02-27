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Тріумф Баварії у команді тижня в Лізі чемпіонів

15:46 357 Читать на русском
Тріумф Баварії у команді тижня в Лізі чемпіонів
Баварія / Твіттер ФК Баварія

УЄФА назвав символічну збірну двох ігрових днів розіграшу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) визначив найкращих гравців тижня в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і сформував із них символічну команду.

Ліга чемпіонів: УЄФА назвав претендентів на звання найкращого гравця тижня

Найбільше представників отримала німецька Баварія (5 гравців) та французький Ліон (3 футболістів). Ще по одному виконавцю презентували Манчестер Сіті, Наполі та Реал.

Нагадаємо, матчі-відповіді у цих парах пройдуть 17 та 18 березня о 22:00.

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Реал – Манчестер Сіті – 1:2 – відео голів та огляд матчу
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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ліга чемпіонів Ліга чемпіонів 2019/20 Баварія Баварія Наполі Наполі Ліон Ліон УЄФА
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