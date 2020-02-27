Тріумф Баварії у команді тижня в Лізі чемпіонів

УЄФА назвав символічну збірну двох ігрових днів розіграшу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) визначив найкращих гравців тижня в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і сформував із них символічну команду.

Ліга чемпіонів: УЄФА назвав претендентів на звання найкращого гравця тижня

Найбільше представників отримала німецька Баварія (5 гравців) та французький Ліон (3 футболістів). Ще по одному виконавцю презентували Манчестер Сіті, Наполі та Реал.

Нагадаємо, матчі-відповіді у цих парах пройдуть 17 та 18 березня о 22:00.

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