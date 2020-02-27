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Лига чемпионов: УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели

10:28 78 Читати українською
Лига чемпионов: УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели
Хуссем Ауар / Твиттер ФК Лион

Стали известны все кандидаты на получение престижной награды от УЕФА.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил четырех лучших футболистов по итогам первых четырех матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт организации.

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В число претендентов на награду вошли немецкий форвард мюнхенской Баварии Серж Гнабри, испанский полузащитник каталонской Барселоны Серхио Бускетс, бельгийский полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне и французский полузащитник Лиона Хуссем Ауар.

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Гнабри оформил дубль в матче с Челси, Бускетс результативными действиями не отметился, но показал высокий уровень точности пасов (91%). Де Брюйне записал в свой актив гол + пас в ворота Реала, а Ауар отдал результативную передачу в поединке с Ювентусом.

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Напомним, что во вторник Бавария разгромила Челси (3:0), а Барселона расписала боевую ничью с Наполи (1:1). В среду Реал на своем поле уступил Манчестер Сити (1:2), а Лион одолел Ювентус (1:0).

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К слову, каждый из игроков получил специальную награду от УЕФА, которая была основана накануне плей-офф Лиги чемпионов. Такими статуэтками отныне будут награждать лучших игроков матчей основной сетки турнира.

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