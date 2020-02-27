Лига чемпионов: УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели

Стали известны все кандидаты на получение престижной награды от УЕФА.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил четырех лучших футболистов по итогам первых четырех матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт организации.

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В число претендентов на награду вошли немецкий форвард мюнхенской Баварии Серж Гнабри, испанский полузащитник каталонской Барселоны Серхио Бускетс, бельгийский полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне и французский полузащитник Лиона Хуссем Ауар.

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Гнабри оформил дубль в матче с Челси, Бускетс результативными действиями не отметился, но показал высокий уровень точности пасов (91%). Де Брюйне записал в свой актив гол + пас в ворота Реала, а Ауар отдал результативную передачу в поединке с Ювентусом.

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Напомним, что во вторник Бавария разгромила Челси (3:0), а Барселона расписала боевую ничью с Наполи (1:1). В среду Реал на своем поле уступил Манчестер Сити (1:2), а Лион одолел Ювентус (1:0).

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К слову, каждый из игроков получил специальную награду от УЕФА, которая была основана накануне плей-офф Лиги чемпионов. Такими статуэтками отныне будут награждать лучших игроков матчей основной сетки турнира.

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