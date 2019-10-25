Три звезды и обидчик россиян – УЕФА назвал претендентов на автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА определила четыре лучших гола, которые были забиты в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В список номинантов попал гол полузащитника РБ Лейпцига Марселя Забитцера в ворота питерского Зента (2:1), и мяч хавбека Ливерпуля Алекса Окслейд-Чемберлена в ворота Генка (4:1).

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Также на звание лучшего гола претендует взятие ворот в исполнении нападающего Ювентуса Пауло Дибалы в матче туринцев против Локомотива (2:1) и выстрел хавбека Баварии Корантена Толиссо в ворота Олимпиакоса (3:2).

Проголосовать за автора лучшего гола 3-го тура группового этапа Лиги чемпионивы можно на официальном сайте УЕФА.

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