Стерлинг стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила результаты голосования за лучшего игрока недели по итогам 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Вингер Манчестер Сити Рахим Стерлинг признан лучшим футболистом 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. 24-летний англичанин в игре с Аталантой (5:1) сделал хет-трик, заработал пенальти и отдал голевой пас.

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На приз претендовали Килиан Мбаппе из ПСЖ, который забил три гола Брюгге (5:0), хавбек Ливерпуля Алекс Окслейд-Чемберлен, который сделал дубль в матче с Генком (4:1), и форвард Ювентуса Пауло Дибала – автор двух голов в ворота Локомотива.

Всего в нынешнем сезоне Стерлинг провел 11 матчей за Манчестер Сити во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи.

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