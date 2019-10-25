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Стерлинг стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

14:29 22 Читати українською
Стерлинг стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Рахим Стерлинг / Getty images

Пресс-служба УЕФА объявила результаты голосования за лучшего игрока недели по итогам 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

34’ Серхио Агуэро
39’ Серхио Агуэро
58’ Рахим Стерлинг
64’ Рахим Стерлинг
69’ Рахим Стерлинг
83’ Фил Фоден
 
Руслан Малиновский 28’
28’ Руслан Малиновский
34’ Серхио Агуэро
39’ Серхио Агуэро
58’ Рахим Стерлинг
64’ Рахим Стерлинг
69’ Рахим Стерлинг
83’ Фил Фоден

Вингер Манчестер Сити Рахим Стерлинг признан лучшим футболистом 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. 24-летний англичанин в игре с Аталантой (5:1) сделал хет-трик, заработал пенальти и отдал голевой пас.

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На приз претендовали Килиан Мбаппе из ПСЖ, который забил три гола Брюгге (5:0), хавбек Ливерпуля Алекс Окслейд-Чемберлен, который сделал дубль в матче с Генком (4:1), и форвард Ювентуса Пауло Дибала – автор двух голов в ворота Локомотива.

Всего в нынешнем сезоне Стерлинг провел 11 матчей за Манчестер Сити во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи.

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Манчестер Сити Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити - Аталанта Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг
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