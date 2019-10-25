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Три зірки та кривдник росіян – УЄФА назвав претендентів на автора найкращого гола тижня в Лізі чемпіонів

14:55 477 Читать на русском
Три зірки та кривдник росіян – УЄФА назвав претендентів на автора найкращого гола тижня в Лізі чемпіонів
Пауоло Дибала / Getty images

Прес-служба УЄФА визначила чотири найкращих голи, які були забиті в рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

До списку номінантів потрапив гол півзахисника РБ Лейпцига Марселя Забітцера у ворота пітерського Зента (2:1),і м'яч хавбека Ліверпуля Алекса Окслейд-Чемберлена в ворота Генка (4:1).

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Також на звання найкращого гола претендує взяття воріт у виконанні нападника Ювентуса Пауло Дибали в матчі туринців проти Локомотива (2:1) і постріл хавбека Баварії Корантена Толіссо у ворота Олімпіакоса (3:2).

Проголосувати за автора найкращого гола 3-го туру групового етапу Ліги чемпіоніви можна на офіційному сайті УЄФА.

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