Три зірки та кривдник росіян – УЄФА назвав претендентів на автора найкращого гола тижня в Лізі чемпіонів

Прес-служба УЄФА визначила чотири найкращих голи, які були забиті в рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

До списку номінантів потрапив гол півзахисника РБ Лейпцига Марселя Забітцера у ворота пітерського Зента (2:1),і м'яч хавбека Ліверпуля Алекса Окслейд-Чемберлена в ворота Генка (4:1).

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Також на звання найкращого гола претендує взяття воріт у виконанні нападника Ювентуса Пауло Дибали в матчі туринців проти Локомотива (2:1) і постріл хавбека Баварії Корантена Толіссо у ворота Олімпіакоса (3:2).

Проголосувати за автора найкращого гола 3-го туру групового етапу Ліги чемпіоніви можна на офіційному сайті УЄФА.

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