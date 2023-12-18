"Это самый сложный жребий. Манчестер Сити – команда, которая полна в своей коллективной игре и имеет отличных индивидуальных исполнителей. Это лучшая команда в мире, которая сегодня в клубном футболе.

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Учитывая это, мы также показали в прошлом году, что против них можно получить хороший результат дома. Но важно использовать возможности, которые у нас будут, и получить полезный результат, с которым у нас будут хорошие шансы перед игрой в Манчестере.

Этой осенью мы продемонстрировали действительно хорошие выступления в нашей группе Лиги чемпионов, и эти игры, очевидно, дали нам ценный опыт и веру в то, что на Паркене можно получить хороший результат.

Мы действительно с нетерпением ждем этого снова, и это будет прекрасно снова выйти и продемонстрировать, что такое Копенгаген. Это будет прекрасно, и мы сделаем все возможное, чтобы все гордились нами", – сказал Якоб Нееструп в комментарии пресс-службе УЕФА.

Напомним, Копенгаген вышел в плей-офф Лиги чемпионов, оставив за бортом турнира Галатасарай и Манчестер Юнайтед.