Головний тренер Копенгагена Якоб Неєструп прокоментував результати жеребкування плей-офф Ліги чемпіонів за підсумками якого його команда зустрінеться з Манчестер Сіті

"Це найскладніший жереб. Манчестер Сіті – команда, яка повна у своїй колективній грі та має чудових індивідуальних виконавців. Це найкраща команда у світі, яка є сьогодні в клубному футболі.

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Зважаючи на це, ми також показали минулого року, що проти них можна здобути хороший результат вдома. Але важливо використати можливості, які в нас будуть, і отримати корисний результат, з яким ми матимемо хороші шанси перед грою в Манчестері.

Цієї осені ми продемонстрували справді хороші виступи в нашій групі Ліги чемпіонів, і ці ігри, очевидно, дали нам цінний досвід і віру в те, що на Паркені можна здобути хороший результат.

Ми справді з нетерпінням чекаємо цього знову, і це буде чудово знову вийти і продемонструвати, що таке Копенгаген. Це буде чудово, і ми зробимо все можливе, щоб усі пишалися нами", – сказав Якоб Неєструп в коментарі прес-службі УЄФА.

Нагадаємо, Копенгаген вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів, залишивши за бортом турніру Галатасарай та Манчестер Юнайтед.