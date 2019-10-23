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Тренер Динамо U-19 Костюк поделился секретом успеха в матче против Шкендии

09:27 57 Читати українською
Тренер Динамо U-19 Костюк поделился секретом успеха в матче против Шкендии
Игорь Костюк / Фото из открытых источников

Наставник молодежной команды столичного Динамо Игорь Костюк рассказал, что могло бы помешать киевлянам добыть положительный результат в ответном матче первого раунда Юношеской лиги УЕФА.

 

"Дорога на матч не очень повлияла на подготовку к матчу. Мы видим, что эмоциональный фон у ребят хороший. Мячик скользил. И эмоционально все хорошо настроены. Думаю, будет интересная игра.

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После Александрии физически мы уже восстановились. Мне больше нужно, чтобы у ребят была свежесть в плане эмоций. Физически мы выдерживаем, а эмоционального фона не хватает. Потому что уже накопилась достаточное количество игр. И в последних двух играх мы видим, что нет завершения. Есть проблемы с последним пасом, в завершающей фазе атаки не можем забить мяч.

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В любом случае никакой расслабленности нет. Пытаемся донести ребятам, что никаких шапкозакидательских настроений быть не должно. Потому что все футболисты понимают, они представляют клуб – Динамо. Должна быть максимальная концентрация и игра на победу", – рассказал Костюк в комментарии официальному сайту Динамо Киев.

Напомним, стартовый свисток матча против Шкендия прозвучит в среду, 23 октября, в 15:30 по киевскому времени. Первый поединок завершился разгромной победой Динамо – 8:0.

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