Тренер Динамо U-19 Костюк поділився секретом успіху у матчі проти Шкендії

Наставник молодіжної команди столичного Динамо Ігор Костюк розповів, що могло б завадити киянам здобути позитивний результат у матчі-відповіді першого раунду Юнацької ліги УЄФА.

"Дорога на матч не дуже вплинула на підготовку до матчу. Ми бачимо, що емоційний фон у хлопців хороший. М'ячик ковзав. І емоційно всі добре налаштовані. Думаю, буде цікава гра.

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Після Олександрії фізично ми вже відновилися. Мені більше потрібно, щоб у хлопців була свіжість в плані емоцій. Фізично ми витримуємо, а емоційного фону не вистачає. Тому що вже накопичилась достатня кількість ігор. І в останніх двох іграх ми бачимо, що немає завершення. Маємо проблеми з останнім пасом, в завершальній фазі атаки не можемо забити м'яч.

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В будь-якому випадку жодної розслабленості немає. Намагаємося донести хлопцям, що ніяких шапкозакидальних настроїв бути не повинно. Тому що всі футболісти розуміють, вони представляють клуб – Динамо. Має бути максимальна концентрація і гра на перемогу", – розповів Костюк в коментарі офіційному сайту Динамо Київ.

Нагадаємо, стартовий свисток матчу проти Шкендії пролунає в середу, 23 жовтня, о 15:30 за київським часом. Перший поєдинок завершився розгромною перемогою Динамо – 8:0.

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