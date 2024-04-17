Дортмунд сумел отыграться в родных стенах после поражения от Атлетико в Мадриде. Как информирует Opta, "шмели" остаются непобедимыми в последних десяти домашних матчах Лиги чемпионов (6 побед и 4 ничьих). Это – новый клубный рекорд.

Боруссия ярко наказала Атлетико и вышла в полуфинал ЛЧ – космос и дно Хуммельса, дикий сюжет с двумя героями Дортмунда

Героем ответного матча с "кольчонерос" стал полузащитник Марсель Забитцер – он записал на свой счёт гол и две голевые передачи. Он стал первым австрийцем, который набрал три балла по системе гол+пас в плей-офф Лиги чемпионов в нынешнем формате турнира (с сезона 2003/04).