Фейл Хуммельса и героизм Забитцера в видеообзоре матча Боруссия Д – Атлетико – 4:2
Боруссия Д обыграла Атлетико в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (4:2). Смотрите голы и обзор матча на Футбол 24.
Дортмунд сумел отыграться в родных стенах после поражения от Атлетико в Мадриде. Как информирует Opta, "шмели" остаются непобедимыми в последних десяти домашних матчах Лиги чемпионов (6 побед и 4 ничьих). Это – новый клубный рекорд.
Боруссия ярко наказала Атлетико и вышла в полуфинал ЛЧ – космос и дно Хуммельса, дикий сюжет с двумя героями Дортмунда
Героем ответного матча с "кольчонерос" стал полузащитник Марсель Забитцер – он записал на свой счёт гол и две голевые передачи. Он стал первым австрийцем, который набрал три балла по системе гол+пас в плей-офф Лиги чемпионов в нынешнем формате турнира (с сезона 2003/04).