"Це найважливіший матч у сезоні, ми дуже мотивовані: минуло вже чотири роки відтоді, як ми були у чвертьфіналі! Ми маємо переломити цю тенденцію. Нам доведеться битися із сильним суперником, який переживає не найкращий момент. Але у Наполі залишився фундамент з минулого сезону, не можна забувати, що вони виграли чемпіонат Італії. Сподіваюся, цей вечір стане чарівним для фанатів Барси.

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Криза обох команд? Я бачу два схожих випадки. Але обидві команди покращилися, стали більш солідними. У нас є значні, дуже важливі втрати: Гаві, Педрі, Френкі [Де Йонг], Бальде... Але ми маємо конкурувати і показувати те, над чим ми працювали. Травми – не виправдання. Ми грали в гостях і були кращими там, і маємо бути кращими вдома. У нас немає страху зазнати невдачі", – цитує Хаві Marca.

Матч Барселона – Наполі відбудеться у вівторок, 12 березня в Барселоні. Початок зустрічі – о 22:00. Перший матч між цими командами завершився внічию 1:1.

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