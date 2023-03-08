Тоттенхем приймає Мілан у матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ 2022/23. Стартові склади й посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Тоттенхем – Мілан стартує о 22:00 за київським часом. Перша гра на Сан-Сіро завершилася мінімальною перемогою "россонері" з рахунком 1:0. Єдиний гол вже на старті матчу забив Браїм Діас. Відповідно, до Лондона чинний чемпіон Італії приїхав, маючи фору в один м'яч.

Тоттенхем – Мілан: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Обидві команди перебувають не в найкращій формі, чергуючи перемоги з поразками у своїх національних чемпіонатах. Мілан у Серії А посідає 5 місце, але відстає від другої позиції лише на 3 очки. Команда Антоніо Конте все ще тримається в топ-4 АПЛ, але випереджає Ліверпуль тільки на 3 пункти при наявності у мерсисайдців гри в запасі.

Пряма трансляція матчу доступна на MEGOGO. Стежити за основними подіями поєдинку можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади:

Тоттенхем: Форстер – Ромеро, Лангле, Девіс – Емерсон, Хьойберг, Скіпп, Перішіч – Кулусевскі, Сон – Кейн.

Мілан: Меньян – Калюлю, Томорі, Чау, Ернандес – Мессіас, Круніч, Тоналі – Діас, Леау – Жиру.