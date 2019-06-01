Тоттенхэм – Ливерпуль: сексуальная блондинка чуть не сорвала финал Лиги чемпионов – стрикер года

Самый яркий момент первого тайма финала Лиги чемпионов.

Игроки Тоттенхэма и Ливерпуля не слишком радовали зрителей красивым футболом в первой половине финала ЛЧ, но без "прекрасного" момента не обошлось.

Тоттенхэм – Ливерпуль: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов 2018/19

На 18-й минуте поединка на поле выбежала горячая блондинка, которая "продефилировала" к центральному кругу. Стюарды быстро схватили мадемуазель и вывели за пределы поля.

К сожалению, режиссеры трансляции не захотели показывать самый красивый эпизод первого тайма, но "Футбол 24" исправляет ситуацию.