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Тоттенхэм – Ливерпуль: сексуальная блондинка чуть не сорвала финал Лиги чемпионов – стрикер года

1 июня 23:40 402 Читати українською
Тоттенхэм – Ливерпуль: сексуальная блондинка чуть не сорвала финал Лиги чемпионов – стрикер года
"Герой" первого тайма матча Тоттенхэм - Ливерпуль / Фото из соцсетей

Самый яркий момент первого тайма финала Лиги чемпионов.

 
Мохамед Салах 2’
Дивок Ориджи 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дивок Ориджи

Игроки Тоттенхэма и Ливерпуля не слишком радовали зрителей красивым футболом в первой половине финала ЛЧ, но без "прекрасного" момента не обошлось.

Тоттенхэм – Ливерпуль: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов 2018/19

На 18-й минуте поединка на поле выбежала горячая блондинка, которая "продефилировала" к центральному кругу. Стюарды быстро схватили мадемуазель и вывели за пределы поля.

К сожалению, режиссеры трансляции не захотели показывать самый красивый эпизод первого тайма, но "Футбол 24" исправляет ситуацию.

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Тоттенхэм – Ливерпуль: все самое интересное в день финала Лиги чемпионов 2018/19
1 июня
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