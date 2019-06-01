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ТОТТЕНХЕМ - ЛІВЕРПУЛЬ ЗБІРНА УКРАЇНИ ХОСЕ АНТОНІО РЕЙЄС

Тоттенхем – Ліверпуль: сексуальна блондинка ледь не зірвала фінал Ліги чемпіонів – стрікер року

1 червня 23:40 1186 Читать на русском
Тоттенхем – Ліверпуль: сексуальна блондинка ледь не зірвала фінал Ліги чемпіонів – стрікер року
"Герой" першого тайму матчу Тоттенхем – Ліверпуль / Фото з соцмереж

Найяскравіший момент першого тайму фіналу Ліги чемпіонів.

 
Мохамед Салах 2’
Дівок Оріджі 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дівок Оріджі

Гравці Тоттенхема та Ліверпуля не надто тішили глядачів красивим футболом у першій половині фіналу ЛЧ, але без "прекрасного" моменту не обійшлось.

Тоттенхем – Ліверпуль: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів 2018/19

На 18-й хвилині поєдинку на поле вибігла гаряча блондинка, яка "продефілювала" до центрального кола. Стюарди швидко схопили бідолашну і вивели за межі поля.

На жаль, режисери трансляції не захотіли показувати найкрасивіший епізод першого тайму, але "Футбол 24" виправляє ситуацію.

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Тоттенхем – Ліверпуль: анонс фіналу Ліги чемпіонів
1 червня
5719
Теги
Ліга чемпіонів Тоттенхем - Ліверпуль Дівчина дня
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