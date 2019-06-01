Тоттенхем – Ліверпуль: сексуальна блондинка ледь не зірвала фінал Ліги чемпіонів – стрікер року

Найяскравіший момент першого тайму фіналу Ліги чемпіонів.

Гравці Тоттенхема та Ліверпуля не надто тішили глядачів красивим футболом у першій половині фіналу ЛЧ, але без "прекрасного" моменту не обійшлось.

Тоттенхем – Ліверпуль: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів 2018/19

На 18-й хвилині поєдинку на поле вибігла гаряча блондинка, яка "продефілювала" до центрального кола. Стюарди швидко схопили бідолашну і вивели за межі поля.

На жаль, режисери трансляції не захотіли показувати найкрасивіший епізод першого тайму, але "Футбол 24" виправляє ситуацію.