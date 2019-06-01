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Тоттенхэм – Ливерпуль: Рома получит 5 миллионов евро, если мерсисайдцы победят в финале Лиги чемпионов

16:02 110 Читати українською
Тоттенхэм – Ливерпуль: Рома получит 5 миллионов евро, если мерсисайдцы победят в финале Лиги чемпионов
Алиссон и Мохамед Салах / Reuters

У римлян будет лишний повод поболеть за клуб, который является их постоянным партнером в вопросах торговли игроками.

В случае победы команды Юргена Клоппа "волки" получат дополнительные суммы за трансферы своих бывших звезд, информирует Il Romanista.

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Пять миллионов евро были прописаны в качестве бонусов во время переходов вингера Мохаммеда Салаха и вратаря Алиссона, которые сейчас выступают за Ливерпуль. Летом 2017 года египтянин перебрался из Ромы на Энфилд, а через год "красные" подписали бразильского голкипера римлян.

В обоих соглашениях были прописаны дополнительные бонусы, в том числе на случай возможной победы Ливерпуля в ЛЧ. Сегодня в битве за трофей мерсисайдцы будут противостоять соотечественникам из Тоттенхэма.

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