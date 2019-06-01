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Тоттенхэм – Ливерпуль: Воронин пожелал "красным" победить и вспомнил свои голы в ворота "шпор"

12:27 2 Читати українською
Тоттенхэм – Ливерпуль: Воронин пожелал "красным" победить и вспомнил свои голы в ворота "шпор"
Андрей Воронин в Ливерпуле

Украинский экс-игрок Ливерпуля Андрей Воронин в финале Лиги чемпионов будет поддерживать свою бывшую команду.

 

"Большая честь для меня, что выступал в футболке великого клуба Ливерпуль. Хочу пожелать "красным" победы сегодня. Приятно вспомнить, что два гола за Ливерпуль я забил именно в ворота Тоттенхэма", – написал Андрей Воронин на своей странице в Instagram.

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Напомним, украинский нападающий выступал за Ливерпуль с 2007-го по 2010-й год, Воронин провел за "красных" 40 игр, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

К слову, Ливерпуль встретится с Тоттенхэмом в финале Лиги чемпионов 2018/19. Поединок состоится сегодня, 1 июня, начало матча в 22:00.

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