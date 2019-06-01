Тоттенхем – Ліверпуль: Рома отримає 5 мільйонів євро, якщо мерсисайдці переможуть у фіналі Ліги чемпіонів

У римлян буде зайвий привід повболівати за клуб, який є їхнім постійним партнером у питаннях торгівлі гравцями.

У разі перемоги команди Юргена Клоппа "вовки" отримають додаткові суми за трансфери своїх колишніх зірок, інформує Il Romanista.

Тоттенхем – Ліверпуль: Воронін побажав "червоним" перемоги та пригадав свої голи у ворота "шпор"

П'ять мільйонів євро були прописані як бонуси під час переходів вінгера Мохамеда Салаха і воротаря Аліссона, які зараз виступають за Ліверпуль. Влітку 2017-го єгиптянин перебрався з Роми на Енфілд, а через рік "червоні" підписали бразильського голкіпера римлян.

У обох угодах були прописані додаткові бонуси, в тому числі на випадок можливої перемоги Ліверпуля в ЛЧ. Сьогодні у битві за трофей мерсисайдці протистоятимуть співвітчизникам з Тоттенхема.

Тоттенхем – Ліверпуль: чому я вболіватиму за команду Клоппа у фіналі Ліги чемпіонів