Тоттенхэм – Ливерпуль: пенальти на 23-й секунде стал ключевым моментом финала ЛЧ – решение Скомины верное?

Судьбу финала Лиги чемпионов 2018/19 решил 11-метровый в дебюте поединка "шпор" и мерсисайдцев – команда Клоппа победила 0:2. Разбираемся, почему это решение было правильным.

На 23-й секунде рефери Дамир Скомина назначил пенальти в ворота Тоттенхэма. За мгновение до этого Садио Мане попал в руку Мусса Сиссоко в чужой штрафной. Решение арбитра вызвало серьезное обсуждение в сети – фаны "шпор" обвиняют его в испорченном празднике.

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Попробуем разобраться в противоречивом эпизоде. Сначала развенчаем главные аргументы юзеров: "на старте такого матча не "бетонные" пенальти не ставят", "судья проигнорировал VAR".

Во-первых, отвергаем любые претензии по времени нарушения и важности поединка. Нет разницы: это десятая секунда финала Лиги чемпионов, или это середина второго тайма при счете 4:0 в украинской Второй лиге. На правила футбола обстоятельства не влияют. Не стоит забывать, что именно Скомина назначил пенальти в ворота ПСЖ на стадии 1/8 финала в последнюю минуту компенсированного времени. В плане игнора лишних обстоятельств словенец – топ.

Во-вторых, обвинения Скомины в том, что он не воспользовался возможностью посмотреть повтор, безосновательны. Главный арбитр не делает все, что ему заблагорассудится, он зависит от видеоасистента. Если помощники за мониторами после анализа ситуации подтверждают правильность решения, рефери не может по собственной инициативе просматривать повтор. Наоборот – нужно похвалить всю бригаду за оперативность и отсутствие задержек.

Теперь к самому нарушению. Никаких сомнений, что мяч попал в руку Сиссоко. Почти никаких сомнений, что хавбек Тоттенхэма не играл рукой, а просто показывал партнерам, куда нужно двигаться. На повторах видно, что сфера отскочила в конечность француза от края груди.

Выдержка из правил: "Если мяч отскакивает в руку без инициативы игрока, это не пенальти. Однако, если в начале эпизода футболист сознательно рукой увеличивает площадь тела перед мячом или поднимает руку слишком высоко, а потом мяч попадает в нее, это пенальти".

Руководитель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти в январе после введения VAR в плей-офф Лиги чемпионов специально проконсультировал своих арбитров, что такие "гандбольные" нарушения должны наказываться. Правила ужесточились. Он четко сказал: "Если защитник увеличивает площадь тела, а рука блокирует полет мяча, это нарушение".

Just look at it.... yes I am salty. Yes it wasn’t the deciding goal but it is not a penalty pic.twitter.com/rABNGD6XFX — Alexander Redford (@ftfc_Redford) 1. Juni 2019

Объясняет бывший английский арбитр Кит Хаккетт: "Суть в том, что Сиссоко использовал свою вытянутую руку, чтобы расширить площадь тела. Он стал шире, а мяч из-за этого не сумел пройти по своей траектории. Его рука висела далеко от корпуса – там был контакт.

Скомина имел идеальную позицию для обзора эпизода, у него даже не было выбора. В эпоху моего судейства – 1970-1990-е – такой пенальти не поставили бы, однако в соответствии с действующими правилами арбитр принял правильное решение".

Бывший испанский рефери Итурральде Гонсалес также признает действия Дамира Скомины абсолютно правильными: "Это пенальти, никаких сомнений".

А вот другой экс-судья Андухар Оливер раскритиковал арбитра: "Это ошибка рефери. Мяч сначала попал в грудь Сиссоко, а затем в руку. Согласно новым правилам это не пенальти, действия футболиста не были преднамеренными".

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Логику Оливера можно понять. С 1 июня 2019-му году вступают в силу новые правила футбола, где изменены трактовки относительно игры рукой. "Нарушение будет фиксироваться, если мяч найдет руку, которая сделала тело игрока неестественно больше, или же, если мяч найдет руку, поднятую выше плеча".

В то же время нарушением не будет считаться ситуация, "когда мяч отлетит в руку непосредственно от другой части тела игрока, которая находится рядом". То есть эпизод с участием Сиссоко со вчерашнего дня не является пенальти. Однако один нюанс – на финал Лиги чемпионов эти правила еще не распространялись, ведь матч касается предыдущего сезона. Поэтому решение Дамира Скомины – правильное.