"Таких пенальти можно ставить сотню за матч", – легенда Тоттенхэма Ходдл раскритиковал арбитра финала Лиги чемпионов

Бывший полузащитник и тренер лондонского Тоттенхэма Гленн Ходдл прокомментировал наиболее противоречивый эпизод финала Лиги чемпионов между его родным клубом и Ливерпулем (0:2).

"Это не пенальти. Сиссоко оттягивался назад и, оценивая ситуацию на поле, как тренер рукой подсказывал кому-то из партнеров, надо "держать того".

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Если бы он хотел остановить подачу, то выставлял бы обе руки. Мяч попал ему в грудь, а потом отскочил в руку. Если это пенальти, то получим таких по 100 штук в каждом матче", – заявил Ходдл в эфире BT Sport.

Отметим, что упомянутый эпизод произошел на 23-й секунде поединка. Словенский арбитр Дамир Скомина назначил самый быстрый пенальти в истории ЛЧ и даже не посмотрел видеоповтор, несмотря на противоречивость момента.

В конце концов, Ливерпуль одолел лондонский Тоттенхэм со счетом 2:0. Забивали Мохамед Салах (с пенальти) и Дивок Ориджи.

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