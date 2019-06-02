Тоттенхем – Ліверпуль: пенальті на 23-й секунді став ключовим моментом фіналу ЛЧ – рішення Скоміни правильне?

Долю фіналу Ліги чемпіонів 2018/19 вирішив 11-метровий в дебюті поєдинку "шпор" і мерсисайдців – команда Клоппа перемогла 0:2. Розбираємося, чому це рішення було правильним.

На 23-й секунді рефері Дамір Скоміна призначив пенальті у ворота Тоттенхема. За мить до цього Садьйо Мане влучив у руку Мусса Сіссоко в чужому штрафному майданчику. Рішення арбітра викликало серйозне обговорення в мережі – фани "шпор" звинувачують його в зіпсованому святі.

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Спробуймо розібратися в суперечливому епізоді. Спершу розвінчаємо головні аргументи юзерів: "на старті такого матчу не "бетонні" пенальті не ставлять", "суддя проігнорував VAR".

По-перше, відкидаємо будь-які претензії щодо часу порушення та важливості поєдинку. Немає різниці: чи це десята секунда фіналу Ліги чемпіонів, чи це середина другого тайму при рахунку 4:0 в українській Другій лізі. На правила футболу обставини не впливають. Не варто забувати, що саме Скоміна призначив пенальті у ворота ПСЖ на стадії 1/8 фіналу в останню хвилину компенсованого часу. У плані ігнору зайвих обставин словенець – топ.

По-друге, звинувачення Скоміни в тому, що він не скористався можливістю подивитися повтор, безпідставні. Головний арбітр не робить все, що йому заманеться, він залежить від відеоасистента. Якщо помічники за моніторами після аналізу ситуації підтверджують правильність рішення, рефері не може з власної ініціативи переглядати повтор. Навпаки – потрібно похвалити всю бригаду за оперативність і відсутність затримок.

Тепер до самого порушення. Жодних сумнівів, що м'яч влучив у руку Сіссоко. Майже жодних сумнівів, що хавбек Тоттенхема не грав рукою, а просто показував партнерам, куди потрібно рухатися. На повторах видно, що сфера відскочила в кінцівку француза від краю грудей.

Витяг з правил: "Якщо м'яч відскакує в руку без ініціативи гравця, це не пенальті. Однак, якщо на початку епізоду футболіст свідомо рукою збільшує площу тіла перед м'ячем чи піднімає руку занадто високо, а потім м'яч влучає в неї, це пенальті".

Керівник суддівського комітету УЄФА Роберто Розетті в січні після введення VAR у плей-офф Ліги чемпіонів спеціально проконсультував своїх арбітрів, що такі "гандбольні" порушення повинні каратися. Правила стали жорсткішими. Він чітко сказав: "Якщо захисник збільшує площу тіла, а рука блокує політ м'яча, це порушення".

Just look at it.... yes I am salty. Yes it wasn’t the deciding goal but it is not a penalty pic.twitter.com/rABNGD6XFX — Alexander Redford (@ftfc_Redford) 1. Juni 2019

Пояснює колишній англійський арбітр Кіт Хаккетт: "Суть у тому, що Мусса Сіссоко використав свою витягнуту руку, щоб розширити площу тіла. Він став ширшим, а м'яч через це не зумів пройти за своєю траєкторією. Його рука висіла далеко від корпусу – там був контакт.

Скоміна мав ідеальну позицію для огляду епізоду, в нього навіть не було вибору. В епоху мого суддівства – 1970-1990-ті – такий пенальті не поставили б, однак відповідно до чинних правил арбітр прийняв правильне рішення".

Колишній іспанський рефері Ітурральде Гонсалес також визнає дії Даміра Скоміни абсолютно правильними: "Це пенальті, жодних сумнівів".

А от інший екс-суддя Андухар Олівер розкритикував арбітра: "Це помилка рефері. М'яч спершу влучив у груди Сіссоко, а потім у руку. Відповідно до нових правил це не пенальті, дії футболіста не були навмисними".

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Логіку Олівера можна зрозуміти. З 1 червня 2019-го року набувають чинності нові правила футболу, де змінені трактування щодо гри рукою. "Порушення буде фіксуватися, якщо м'яч знайде руку, яка зробила тіло гравця неприродно більшим, або ж, якщо м'яч знайде руку, яка піднята вище плеча".

Водночас порушенням не буде вважатися ситуація, "коли м'яч відлетить у руку безпосередньо від іншої частини тіла гравця, яка перебуває поруч". Тобто епізод за участю Сіссоко з вчорашнього дня не є пенальті. Однак один нюанс – на фінал Ліги чемпіонів ці правила ще не поширювалися, адже матч стосується попереднього сезону. Тому рішення Даміра Скоміни – правильне.