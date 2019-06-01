Тоттенхэм – Ливерпуль: анонс финала Лиги чемпионов

Тоттенхэм и Ливерпуль сойдутся в финальном поединке Лиги чемпионов 2018/19 в Мадриде. .Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24"

Тоттенхэм – Ливерпуль

1 июня, 22:00, Мадрид, Ванда Метрополитано

Главный арбитр: Дамир Скомина (Словения)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Нынешний розыгрыш Лиги чемпионов за кучу камбэков и неожиданных сюжетных поворотов в плей-офф называют лучшим за всю историю – и в этом прямая заслуга Тоттенхэма и Ливерпуля. Так, в четвертьфинальном матче "шпор" против Манчестер Сити было забито 5 голов за 21 минуту (рекорд турнира), а развязка с отменённым победным голом Сити на последних секундах по драматизму уступала разве что голу Моуры на 90+4-й минуте в Амстердаме, когда Аякс за тайм упустил преимущество в три мяча и вылетел.

Тоттенхэм – Ливерпуль: почему я буду болеть за команду Клоппа в финале Лиги чемпионов

Ливерпуль же после поражения 0:3 в Барселоне вынес каталонцев со счётом 4:0 благодаря остроумным розыгрышам углового и голам резервиста Ориджи – "блаугранас" после такого унижения впали в кризис и выиграли лишь один матч из пяти. В результате имеем английский финал, в котором встретятся клубы, которые вышли из группы благодаря определенному фарту в последнем туре.

Форма команд протягом сезону

Фаворитом пары называют Ливерпуль, который под руководством Юргена Клоппа регулярно выходит в финал еврокубка. Мерсисайдцы провели едва ли не самый сильный сезон за всю свою историю, набрав 97 очков в АПЛ – у третьего Челси на 27 зачётных баллов меньше. Обычно этого дастаточно для досрочного чемпионства, однако Манчестер Сити умудрился набрать на один пункт больше. "Горожане" при этом стали единственным английским клубом, которому удалось переиграть Ливерпуль в чемпионате, хотя "синим" повезло с выносом Стоунза 18-й минуте очного противостояния в январе – система Hawk-Eye показала "No goal", ведь до полного пересечения линии ворот не хватило 11 миллиметров.

В Лиге чемпионов все было проще, хотя в последнем туре группового этапа от вылета Ливерпуль спасли только сейвы Алиссона; впрочем, дальше всё пошло как по маслу – 3:1 в Мюнхене, 6 голов в ворота Порту, и, наконец, чудо на "Энфилде" в полуфинале. Даже разгром на "Камп Ноу" выглядел нелогично, ведь мерсисайдцы играли прекрасно.

Тоттенхэм – главная неожиданность сезона. В Англии "шпоры" стали четвёртыми, набрав всего на одно очко меньше, чем Челси, хотя даже для такого достижения пришлось потратить вагон нервных клеток. Напряжённые матчи с голами резервистов или выигрыши на последних минутах стали нормой для северо-лондонского коллектива, что неудивительно при отсутствии приобретений в течение последних двух трансферных окон. Каждая кадровая потеря была страшной для "петухов", однако Почеттино раз за разом исправлял ситуацию удачными перестановками прямо по ходу поединков – в этом он лучший в мире.

Одной из причин, почему в победу Тоттенхэма в финале не верят нейтральные болельщики – фарт. "Шпорам" так сильно везло на протяжении всего розыгрыша Лиги чемпионов, что просто не верится в продолжение такого везения в финале. В частности, сенсационная выездная ничья против Барсы в последнем туре группового этапа всё равно бы означала вылет, если бы параллельно Интер дома не расписал ничью против аутсайдера ПСВ; про отменённый системой VAR победный гол Сити знает весь мир, а о том, что сделал Моура с Аяксом на 90+4-й, знают и на других планетах – впрочем, не все вспомнят о двух попаданиях в штангу ворот Льориса в том противостоянии. Правда, фанаты забывают о том, что героические камбэки стали возможными благодаря качественному футболу "петухов", продиктованного удачными тактическими решениями.

Сильные и слабые стороны Ливерпуля

Главным козырем Ливерпуля является отлаженная до автоматизма система контрпрессинга. Её автором по праву называют Юргена Клоппа, который внедряет этот стиль на протяжении всей карьеры на Альбионе – и с каждым годом она становится только лучше. При этом Ливерпуль уже не является прогнозируемым коллективом, который при каждой потере мяча начинает агрессивно идти в отбор всей командой. Так, в ответном матче против Баварии англичане не занимались агрессивными накрытиями при каждой потере, а грамотно располагались между линиями, заставляя мюнхенцев начинать атаки через Никласа Зюле – тот, не имея качественного первого паса, откровенно дарил мяч центральному звену Ливерпуля.

Мерсисайдцы эффективно сочетают клопповский "гегенпресинг" с системой испанского позиционного футбола, которую разработал Гвардиола. Собственно, Пеп видит разницу между Сити и Ливерпулем исключительно в трактовке роли фулбэков – и это ещё один козырь "красных" в финале Лиги чемпионов. Трент Александер-Арнольд и Энди Робертсон задают нужный темп и качественно поддерживают атаку не только своими рывками, но и результативными действиями – особенно это касается Трента, на счету которого 3 ассиста, 21 созданный голевой шанс и 93 передачи в штрафную.

Ливерпуль настолько крутой, что слабости у него найти не так уж и легко. Даже традиционно привозная оборона благодаря Матипу и ван Дейку стала такой, о которой когда-то можно было только мечтать, однако некоторые проблемы у "красных" таки есть. Как показали матчи АПЛ в середине сезона, центральной линией Ливерпуля при определённых обстоятельствах можно манипулировать, вытягивая футболистов в нужные зоны – в частности, именно благодаря этому Вест Хэм добыл ничью в январском поединке в Лондоне.

Другая проблема кроется в Фабиньо, который очень слабо проявляет себя в игре один в один-в-один – в среднем в нынешней ЛЧ его проходят на дриблинге трижды за матч. Когда бразилец в форме, то имеет 4 отбора и 10 возвратов мяча, но когда его соперник завёлся, то и 6 прорывов сквозь центрхава – не проблема.

Сильные и слабые стороны Тоттенхэма

Самая главная черта Тоттенхэма заключается в невероятной тактической гибкости. Это команда-хамелеон, которая постоянно подстраивается под соперника: в течение текущего сезона Почеттино использовал и схему в три защитника, и 4-3-3, и 4-4-2-ромб, и вариации 4-5-1, при этом кардинально меняя позиции футболистов на поле и используя другую игровую модель – например, после стадии позиционных атак перейти на прессинг один-в-один по всему полю для "шпор" не является проблемой.

При этом не стоит думать, что Тоттенхэм не имеет собственных игровых принципов – просто ему очень повезло с футболистами. Чтобы иметь возможность грамотно манипулировать действиями соперника и своевременно отвечать на вызовы, нужно иметь высокоинтеллектуальных исполнителей в центре – таких, как Кристиан Эриксен, Сон Хын Мин и Деле Алли. Роль последнего в команде особая: именно Алли осенью показал, как нужно нейтрализовать фантастического Жоржинью, а в четвертьфинале Лиги чемпионов именно его разумные действия по Фернандиньо заставляли всю среднюю линию Манчестер Сити разрываться между двойными задачами. Деле прекрасно умеет цепляться за ключевых футболистов соперника и через них манипулировать его движениями в центре поля, однако хавбек и сам прекрасно выбирает свободные зоны.

Впрочем, определённая общая черта у Тоттенхэма есть – как и все ученики Бьелсы, Почеттино ставит всю игру в зависимость от общей картины прессинга. В этом его и сильная, и слабая сторона, а проявлением обоих является Дэни Роуз. Для качественного давления по всему полю приходится игнорировать хотя бы одного исполнителя – и все соперники "шпор" почему-то выбирали слабым именно Дэни. Как следствие, свободный левый фулбек и в матчах против Сити, и с Аяком просто разрывал оборону соперника, однако в финале против Ливерпуля ему придётся обороняться против Александра-Арнольда – тот может загонять любого. На правом фланге Киран Триппьер вообще привозит раз за разом, поэтому лондонцам может быть очень трудно.

Статистика противостояния и интересные факты

1. Тоттенхэм и Ливерпуль никогда не встречались в рамках Лиги чемпионов. В целом же это только второй поединок этих команд на международной арене – первый произошёл в полуфинале Кубка УЕФА 1972/73. Тогда мерсисайдцы выиграли дома (1:0), но уступили на выезде (1:2).

2. Во всех турнирах команды провели 170 очных встреч, в которых 48 раз победу праздновал Тоттенхэм, 79 поединков выиграл Ливерпуль, а остальные 43 завершились с ничейным счетом. Общий счет – 195 266 в пользу "красных".

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3. Для Ливерпуля данный финал Лиги чемпионов является девятым в истории. Пять раз мерсисайдцы поднимали "ушастого" над головой, в то время как Тоттенхэм вообще никогда не играл в финале ЛЧ. Последний раз в финале еврокубков "шпоры" выступали в 1984-м году, взяв Кубок УЕФА.

4. Почеттино и Клопп в качестве главных тренеров в очных поединках встречались девять раз – и только один матч удалось выиграть аргентинцу (4:1 в прошлом сезоне). Немец выиграл четыре поединка (в том числе и финал Кубка Английской лиги), а ещё четыре свел к ничьей.

5. Юрген Клопп проиграл три финала еврокубков – в 2013 году его Боруссия в "немецком финале" в Лондоне проиграла Баварии, в 2016-м Севилья разбила Ливерпуль в рамках финала Лиги Европы, а год назад в Киеве "красных" переиграл Реал.

6. "Шпоры" никогда не побеждали в Испании – 3 ничьи и 3 поражения. Впрочем, ничейный счёт на "Камп Ноу" в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов позволил Тоттенхэму прорваться в плей-офф.

Кадровая ситуация

Главной проблемой Тоттенхэма перед финалом Лиги чемпионов является готовность Харри Кейна. Последним его матчем был домашний четвертьфинал против Манчестер Сити, в котором его сломал Делф. Почеттино заявил, что пока не знает, готов ли выпустить его на поле; теоретически нападающий должен быть здоровым, однако при наличии Моуры и Сона рисковать Кейном с первых минут вряд ли есть смысл – тем более, что Харри немного ленится при командном прессинге. Других проблем с составом главный тренер "шпор" не имеет.

У Ливерпуля только одна серьёзная кадровая потеря – из-за травмы не сможет выйти на поле Наби Кейта. Кроме того, существуют определённые вопросы по форме Фирмино, который пропускал ответный матч против Барселоны. Юрген Клопп заверил, что форвард готов сыграть – и, скорее всего, он не лукавит. Других проблем с составом у мерсисайдцев нет.

Ориентировочные составы на матч Тоттенхэм – Ливерпуль

Тоттенхэм: Льорис – Триппьер, Алдервейрельд, Вертонген, Роуз – Ваньяма, Сиссоко – Эриксен, Алле, Сон – Моура

Ливерпуль: Алиссон – Александр-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабинью, Вейналдум – Салах, Фирмино, Мане

Прогноз Футбол 24 – 1:2, победа Ливерпуля в дополнительное время

Относительно нынешнего финала Лиги чемпионов существует два мнения. Скептики ожидают скучный поединок, в котором команды будут стараться действовать максимально осторожно – слишком велика цена ошибки в таком матче. В конце концов, вспомнить интересный финал вообще трудно, однако существует и вторая точка зрения: мол, если этот сезон такой бешеный, то почему бы его хэдлайнерам не продлить голевую феерию? Так или иначе, все болельщики и эксперты сходятся в одном – Ливерпуль является фаворитом встречи.

Вероятно, произойдёт что-то посредственное между скептическими и оптимистичными ожиданиями. Обе команды вряд ли начнут с места в карьер, в первые минут 30 присматриваясь друг к другу – на них слишком давит важность результата; впрочем, когда дело дойдёт до первого гола, игра несколько розкрутититься. Тоттенхэм в текущем сезоне всегда забивал в ворота Ливерпуля, но мерсисайдцы ещё ни разу не проиграли команде Почеттино. Тоттенхэм даст бой и с высокой долей вероятности доведёт матч до овертайма, однако дальше сила подопечных Юргена Клоппа должна возобладать.