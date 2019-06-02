Тоттенхэм – Ливерпуль: Алиссон повторил уникальный рекорд ван дер Сара в Лиге чемпионов

Голкипер английского Ливерпуля Алиссон парировал 8 ударов в финальном матче Лиги чемпионов против лондонского Тоттенхэма (2:0).

Бразильский кипер повторил достижение легендарного Эдвина ван дер Сара, отразившего такое же количество ударов в решающем матче ЛЧ сезона 2010/11. Об этом сообщает Squawka.

Тоттенхэм – Ливерпуль – 0:2 – видео голов и обзор матча

Тогда нидерландец защищал цвета Манчестер Юнайтед и справился с 8-ю ударами игроков испанской Барселоны. Правда, "красным дьяволам" это не очень помогло – они уступили со счетом 1:3.

Зато команда Алиссона одержала "сухую" победу над Тоттенхэмом. Мячами в составе мерсисайдцев отличились Мохамед Салах и Дивок Ориджи.