toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ТОТТЕНХЭМ - ЛИВЕРПУЛЬ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ХОСЕ АНТОНИО РЕЙЕС

Тоттенхэм – Ливерпуль: Алиссон повторил уникальный рекорд ван дер Сара в Лиге чемпионов

09:23 144 Читати українською
Тоттенхэм – Ливерпуль: Алиссон повторил уникальный рекорд ван дер Сара в Лиге чемпионов
Алиссон с кубком ЛЧ / твиттер Ливерпуля

Голкипер английского Ливерпуля Алиссон парировал 8 ударов в финальном матче Лиги чемпионов против лондонского Тоттенхэма (2:0).

 
Мохамед Салах 2’
Дивок Ориджи 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дивок Ориджи

Бразильский кипер повторил достижение легендарного Эдвина ван дер Сара, отразившего такое же количество ударов в решающем матче ЛЧ сезона 2010/11. Об этом сообщает Squawka.

Тоттенхэм – Ливерпуль – 0:2 – видео голов и обзор матча

Тогда нидерландец защищал цвета Манчестер Юнайтед и справился с 8-ю ударами игроков испанской Барселоны. Правда, "красным дьяволам" это не очень помогло – они уступили со счетом 1:3.

Зато команда Алиссона одержала "сухую" победу над Тоттенхэмом. Мячами в составе мерсисайдцев отличились Мохамед Салах и Дивок Ориджи.

blog_ava
Главные новости футбола 1 июня: Ливерпуль – победитель Лиги чемпионов, погиб известный 35-летний игрок
07:00
327
Теги
Ливерпуль Ливерпуль Лига чемпионов Тоттенхэм - Ливерпуль Эдвин ван дер Сар Эдвин ван дер Сар Рекорды Алиссон Алиссон
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
7
мин
Люксембург
20:00
Мадагаскар
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук