Тоттенхем – Ліверпуль: Аліссон повторив унікальний рекорд ван дер Сара в Лізі чемпіонів

Голкіпер англійського Ліверпуля Аліссон парирував 8 ударів у фінальному матчі Ліги чемпіонів проти лондонського Тоттенхема (2:0).

Бразильський кіпер повторив досягнення легендарного Едвіна ван дер Сара, який відбив таку ж кількість ударів у вирішальному матчі ЛЧ сезону 2010/11. Про це повідомляє Squawka.

Тоттенхем – Ліверпуль – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Тоді нідерландець захищав кольори Манчестер Юнайтед і впорався з 8-ма ударами гравців іспанської Барселони. Щоправда, "червоним дияволам" це не надто допомогло – вони поступилися із рахунком 1:3.

Натомість команда Аліссона здобула "суху" перемогу над Тоттенхемом. М'ячами в складі мерсисайдців відзначилися Мохамед Салах і Дівок Оріджі.