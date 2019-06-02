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Тоттенхем – Ліверпуль: Аліссон повторив унікальний рекорд ван дер Сара в Лізі чемпіонів

09:23 423 Читать на русском
Тоттенхем – Ліверпуль: Аліссон повторив унікальний рекорд ван дер Сара в Лізі чемпіонів
Аліссон із кубком ЛЧ / твіттер Ліверпуля

Голкіпер англійського Ліверпуля Аліссон парирував 8 ударів у фінальному матчі Ліги чемпіонів проти лондонського Тоттенхема (2:0).

 
Мохамед Салах 2’
Дівок Оріджі 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дівок Оріджі

Бразильський кіпер повторив досягнення легендарного Едвіна ван дер Сара, який відбив таку ж кількість ударів у вирішальному матчі ЛЧ сезону 2010/11. Про це повідомляє Squawka.

Тоттенхем – Ліверпуль – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Тоді нідерландець захищав кольори Манчестер Юнайтед і впорався з 8-ма ударами гравців іспанської Барселони. Щоправда, "червоним дияволам" це не надто допомогло – вони поступилися із рахунком 1:3.

Натомість команда Аліссона здобула "суху" перемогу над Тоттенхемом. М'ячами в складі мерсисайдців відзначилися Мохамед Салах і Дівок Оріджі.

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Ліверпуль Ліверпуль Ліга чемпіонів Тоттенхем - Ліверпуль Едвін ван дер Сар Едвін ван дер Сар Рекорди Аліссон Аліссон
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