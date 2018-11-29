Тоттенхэм – Интер – 1:0 – видео гола и обзор матча

Лондонский Тоттенхэм минимально одолел миланский Интер дома. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Лига чемпионов, 5-й тур

Група В

Тоттенхэм – Интер – 1:0

Гол: Эриксен, 80

"Шпоры" активно начали поединок, прижав миланцев к собственным воротам. Однако, на протяжении длительного времени лондонцы не могли воплотить свое преимущество в забитые мячи.

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Лишь на 80-й минуте Эриксен получил пас от Алли и точным ударом завершил затяжную атаку хозяев. Победа позволила Тоттенхэму подняться на второе место в квартете B перед заключительным туром.