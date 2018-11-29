Тоттенхэм – Интер – 1:0 – видео гола и обзор матча

Лига чемпионов — 28 нояб 597
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ПСЖ закономерно обыграл Ливерпуль – финалисты Лиги чемпионов опустились на 3-е место
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Ворскла – Арсенал: почему ситуация с переносом матча это полное фиаско для всех сторонЛига Европы — 28 нояб 663
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Ворскла – Арсенал: матч окончательно состоится в Киеве, но может пройти без зрителейЛига Европы — 28 нояб 227
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Карпати повинні звикати до втрат: за мотивами відставки МораішаСергій Тищенко — 28 нояб 2557
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Зинченко против Лиона: ошибки в обороне, плохие оценки английских СМИ и критика Гвардиолы из-за доверия украинцуЛига чемпионов — 28 нояб 2142
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