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Тоттенхэм – Интер – 1:0 – видео гола и обзор матча

09:18 52 Читати українською
Тоттенхэм – Интер – 1:0 – видео гола и обзор матча
Тоттенхэм – Интер – 1:0 – видео гола и обзор матча / твиттер Тоттенхэма

Лондонский Тоттенхэм минимально одолел миланский Интер дома. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Лига чемпионов, 5-й тур

Група В

Тоттенхэм – Интер – 1:0

Гол: Эриксен, 80

"Шпоры" активно начали поединок, прижав миланцев к собственным воротам. Однако, на протяжении длительного времени лондонцы не могли воплотить свое преимущество в забитые мячи.

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Лишь на 80-й минуте Эриксен получил пас от Алли и точным ударом завершил затяжную атаку хозяев. Победа позволила Тоттенхэму подняться на второе место в квартете B перед заключительным туром.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Лига чемпионов5 турУэмбли (Лондон)

Тоттенхэм - Интер: Среда 28 ноября 2018

Тоттенхэм
Матч окончен
1 : 0
Интер
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