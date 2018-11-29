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Тоттенхем – Інтер – 1:0 – відео гола та огляд матчу

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Тоттенхем – Інтер – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Тоттенхем – Інтер – 1:0 – відео гола та огляд матчу / твіттер Тоттенхема

Лондонський Тоттенхем мінімально здолав міланський Інтер вдома. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Ліга чемпіонів, 5-й тур

Група В

Тоттенхем – Інтер – 1:0

Гол: Еріксен, 80

"Шпори" активно розпочали поєдинок, напосівшись на ворота міланців. Проте, впродовж тривалого часу лондонці не могли втілити власну перевагу в забиті м'ячі.

Ліга чемпіонів: Барселона гарантувала собі перше місце у групі, Тоттенхем врятував інтригу, дотиснувши Інтер

Лише на 80-й хвилині Еріксен отримав пас від Аллі та влучним ударом завершив затяжну атаку господарів. Перемога дозволила Тоттенхему піднятися на друге місце в квартеті B перед заключним туром.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Ліга чемпіонів5 турУемблі (Лондон)

Тоттенхем - Інтер: Середа 28 листопада 2018

Тоттенхем
Матч завершено
1 : 0
Інтер
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Ліга чемпіонів Тоттенхем Тоттенхем Інтер Інтер Відеоновини Тоттенхем - Інтер
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