Тоттенхем – Інтер – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Лондонський Тоттенхем мінімально здолав міланський Інтер вдома. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Ліга чемпіонів, 5-й тур

Група В

Тоттенхем – Інтер – 1:0

Гол: Еріксен, 80

"Шпори" активно розпочали поєдинок, напосівшись на ворота міланців. Проте, впродовж тривалого часу лондонці не могли втілити власну перевагу в забиті м'ячі.

Ліга чемпіонів: Барселона гарантувала собі перше місце у групі, Тоттенхем врятував інтригу, дотиснувши Інтер

Лише на 80-й хвилині Еріксен отримав пас від Аллі та влучним ударом завершив затяжну атаку господарів. Перемога дозволила Тоттенхему піднятися на друге місце в квартеті B перед заключним туром.