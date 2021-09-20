"Мэнди получил удар на последних минутах игры с Зенитом в Лиге чемпионов (во вратаря влетел форвард россиян Артем Дзюба – прим.). Он был очень болезненным.

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Эдуар он не чувствовал себя на 100 процентов комфортно, когда ему нужно было вытягиваться в прыжке или приземляться на газон. Также он чувствовал дискомфорт в борьбе за мяч на угловом.

Поэтому мы решили выпустить в стартовом составе Кэпу. Я счастлив за него. Он сыграл важную роль в игре и не пропустил. Аррисабалага заслужил это, и я счастлив, что он смог это сделать", – цитирует Тухеля Sky Sports.

К слову, "пенсионеры" и без помощи основного кипера разгромили Тоттенхэм со счетом 3:0. Эдуар Мэнди же в текущем сезоне провел 6 поединков на клубном уровне, 4 из которых отстоял на ноль.

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