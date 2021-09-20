"Менді отримав удар на останніх хвилинах гри з Зенітом у Лізі чемпіонів (у воротаря влетів форвард росіян Артем Дзюба – прим.). Він був дуже болючим.

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Едуар не почувався на 100 відсотків комфортно, коли йому потрібно було витягатися в стрибку або приземлятися на газон. Також він відчував дискомфорт у боротьбі за м'яч на кутових.

Через це ми вирішили випустити в стартовому складі Кепу. Я щасливий за нього. Він відіграв важливу роль у грі і не пропустив. Аррісабалага заслужив це, і я щасливий, що він зміг це зробити", – цитує Тухеля Sky Sports.

До слова, "пенсіонери" і без допомоги основного кіпера розгромили Тоттенхем із рахунком 3:0. Едуар Менді ж у поточному сезоні провів 6 поєдинків на клубному рівні, 4 з яких відстояв на нуль.

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