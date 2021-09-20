Тоттенхем – Челсі: Менді пропускав поєдинок через росіянина
Головний тренер Челсі Томас Тухель повідомив причину відсутності основного кіпера Едуара Менді у зустрічі 5-го туру АПЛ проти Тоттенхема (3:0).
"Менді отримав удар на останніх хвилинах гри з Зенітом у Лізі чемпіонів (у воротаря влетів форвард росіян Артем Дзюба – прим.). Він був дуже болючим.
Тоттенхем – Челсі – 0:3 – відео голів та огляд матчу
Едуар не почувався на 100 відсотків комфортно, коли йому потрібно було витягатися в стрибку або приземлятися на газон. Також він відчував дискомфорт у боротьбі за м'яч на кутових.
Через це ми вирішили випустити в стартовому складі Кепу. Я щасливий за нього. Він відіграв важливу роль у грі і не пропустив. Аррісабалага заслужив це, і я щасливий, що він зміг це зробити", – цитує Тухеля Sky Sports.
До слова, "пенсіонери" і без допомоги основного кіпера розгромили Тоттенхем із рахунком 3:0. Едуар Менді ж у поточному сезоні провів 6 поєдинків на клубному рівні, 4 з яких відстояв на нуль.
Челсі розгромив Тоттенхем і наздогнав Ліверпуль на вершині АПЛ – Тухель ідеально вгадав із замінами