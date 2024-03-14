В ответном полуфинальном матче между Атлетико и Интером в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов произошёл курьёзный инцидент.

В дополнительное время матча Атлетико – Интер при счёте 2:1 в пользу "матрасников" форвард "нерадзурри" Маркус Тюрам отличился некрасивой выходкой – он схватил центрального защитника "кольчонерос" Стефана Савича за я*ца.

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Сначала черногорский игрок рухнул на газон от боли, а затем поднялся и вместе с Тюрамом посмеялся над произошедшим. Главный арбитр встречи Шимон Марциняк не стал наказывать француза предупреждением.

Эта ситуация является точной копией знаменитого инцидента 1988 года между Винни Джонсом и Полом Гаскойном. В матче чемпионата Англии "главный хулиган страны" Винни схватил Гаскойна за причинное место, чтобы напугать его.

Атлетико прошёл Интер по итогам серии пенальти.