У матчі-відповіді півфінального матчу між Атлетіко та Інтером у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів стався курйозний інцидент.

У додатковий час матчу Атлетіко – Інтер за рахунку 2:1 на користь "матрацників" форвард "нерадзуррі" Маркус Тюрам відзначився негарною витівкою – він схопив центрального захисника "кольчонерос" Стефана Савіча за я*ця.

Атлетіко став останнім чвертьфіналістом Ліги чемпіонів, перегравши Інтер у серії пенальті

Спочатку чорногорський гравець звалився на газон від болю, а потім піднявся і разом із Тюрамом посміявся над тим, що сталося. Головний арбітр зустрічі Шимон Марциняк не став карати француза попередженням.

Ця ситуація є точною копією знаменитого інциденту 1988 року між Вінні Джонсом і Полом Гаскойном. У матчі чемпіонату Англії "головний хуліган країни" Вінні схопив Гаскойна за причинне місце, щоб налякати його.

Атлетіко пройшов Інтер за підсумками серії пенальті.