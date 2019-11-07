toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ДИНАМО ЗАГРЕБ - ШАХТЕР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ КОПЕНГАГЕН - ДИНАМО КИЕВ ЯРОСЛАВ РАКИЦКИЙ

Тете после спасительного гола в Загребе: Это самый драматичный матч в моей карьере

10:22 10 Читати українською
Тете после спасительного гола в Загребе: Это самый драматичный матч в моей карьере
Тете благодарит Каштру за доверие / ФК Шахтер

Бразильский форвард донецкого Шахтера Тете поделился эмоциями после решающего гола в ворота загребского Динамо в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

25’ Бруно Петкович
74’ Никола Моро
83’ Лука Иванушец
90’ Арьян Адеми
 
Алан Патрик 13’
Марлос 79’
Жуниор Мораес 90+3’
Тете 90+8’
13’ Алан Патрик
25’ Бруно Петкович
74’ Никола Моро
79’ Марлос
83’ Лука Иванушец
90’ Арьян Адеми
90+3’ Жуниор Мораес
90+8’ Тете

"Я благодарю Бога за этот гол. Наша команда очень хорошо себя показывала, даже в самые сложные моменты, и в итоге удалось добиться ничьей.

Динамо Загреб – Шахтер: Марлос получил первую красную карточку за "горняков" – видео эпизода

Почему именно я решился пробить пенальти? Был уверен в себе. Чувствовал, что могу забить, и, слава Богу, мне это удалось. Вне всяких сомнений, это самый драматичный и самый эмоциональный поединок в моей карьере. Лига чемпионов и матч с таким напряжением... Я очень счастлив!", – цитирует Тете официальный сайт Шахтера.

Напомним, в матче 4-го тура Лиги чемпионов между Динамо Загреб и Шахтером была зафиксирована боевая ничья 3:3. Забив первыми на 13-й минуте "горняки" на 90-й минуте уступали сопернику 1:3. Уже в добавленное время усилиями Мораеса и Тете дончанам удалось возобновить "статус кво". К слову, Тете отличился с пенальти на 98-й минуте.

Шахтер феерично вырвал ничью у Динамо З и сохранил шансы на плей-офф ЛЧ – большая проблема и неочевидный герой донетчан

blog_ava
Копенгаген – Динамо: анонс матча Лиги Европы
Теги
Тете Тете Динамо Загреб - Шахтер Шахтер Шахтер Динамо Загреб Динамо Загреб Лига чемпионов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
31
мин
Копенгаген
20:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук