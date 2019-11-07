Тете после спасительного гола в Загребе: Это самый драматичный матч в моей карьере

Бразильский форвард донецкого Шахтера Тете поделился эмоциями после решающего гола в ворота загребского Динамо в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

"Я благодарю Бога за этот гол. Наша команда очень хорошо себя показывала, даже в самые сложные моменты, и в итоге удалось добиться ничьей.

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Почему именно я решился пробить пенальти? Был уверен в себе. Чувствовал, что могу забить, и, слава Богу, мне это удалось. Вне всяких сомнений, это самый драматичный и самый эмоциональный поединок в моей карьере. Лига чемпионов и матч с таким напряжением... Я очень счастлив!", – цитирует Тете официальный сайт Шахтера.

Напомним, в матче 4-го тура Лиги чемпионов между Динамо Загреб и Шахтером была зафиксирована боевая ничья 3:3. Забив первыми на 13-й минуте "горняки" на 90-й минуте уступали сопернику 1:3. Уже в добавленное время усилиями Мораеса и Тете дончанам удалось возобновить "статус кво". К слову, Тете отличился с пенальти на 98-й минуте.

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