Динамо Загреб – Шахтер: Марлос получил первую красную карточку за "горняков" – видео эпизода

Полузащитник сборной Украины Марлос в матче Лиги чемпионов против загребского Динамо получил первое удаление в карьере за донецкий клуб.

В матче 4-го тура Лиги чемпионов между Динамо Загреб и Шахтером полузащитники "горняков" Марлос получил первую красную карточку в футболке Шахтера. Игрок на 79-й минуте увидел перед собой вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве. К слову, хорваты уже играли вдесятером – за пять минут до этого арбитр удалил Николу Моро за грубый подкат против Мораеса.

Напомним, этот поединок закончился волевой ничьей – Шахтер, уступая 1:3, сумел собраться, переломить ход поединка и уже в добавленное время добыть столь необходимое очко (3:3).

Шахтер феерично вырвал ничью у Динамо З и сохранил шансы на плей-офф ЛЧ – большая проблема и неочевидный герой донетчан