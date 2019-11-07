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Динамо Загреб – Шахтер: Марлос получил первую красную карточку за "горняков" – видео эпизода

09:55 76 Читати українською
Динамо Загреб – Шахтер: Марлос получил первую красную карточку за "горняков" – видео эпизода
Марлос / ФК Шахтер

Полузащитник сборной Украины Марлос в матче Лиги чемпионов против загребского Динамо получил первое удаление в карьере за донецкий клуб.

25’ Бруно Петкович
74’ Никола Моро
83’ Лука Иванушец
90’ Арьян Адеми
 
Алан Патрик 13’
Марлос 79’
Жуниор Мораес 90+3’
Тете 90+8’
13’ Алан Патрик
25’ Бруно Петкович
74’ Никола Моро
79’ Марлос
83’ Лука Иванушец
90’ Арьян Адеми
90+3’ Жуниор Мораес
90+8’ Тете

В матче 4-го тура Лиги чемпионов между Динамо Загреб и Шахтером полузащитники "горняков" Марлос получил первую красную карточку в футболке Шахтера. Игрок на 79-й минуте увидел перед собой вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве. К слову, хорваты уже играли вдесятером – за пять минут до этого арбитр удалил Николу Моро за грубый подкат против Мораеса.

Напомним, этот поединок закончился волевой ничьей – Шахтер, уступая 1:3, сумел собраться, переломить ход поединка и уже в добавленное время добыть столь необходимое очко (3:3).

Шахтер феерично вырвал ничью у Динамо З и сохранил шансы на плей-офф ЛЧ – большая проблема и неочевидный герой донетчан

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Копенгаген – Динамо: анонс матча Лиги Европы
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Динамо Загреб - Шахтер Шахтер Шахтер Динамо Загреб Динамо Загреб Лига чемпионов Видеоновости Марлос Марлос
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