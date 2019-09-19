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Ди Мария, тер Штеген и еще две сенсации – претенденты на звание лучшего игрока 1-го тура Лиги чемпионов

10:38 27 Читати українською
Ди Мария, тер Штеген и еще две сенсации – претенденты на звание лучшего игрока 1-го тура Лиги чемпионов
Анхель Ди Мария / твиттер ПСЖ

УЕФА выбрал четырех кандидатов на звание лучшего игрока 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Анхель Ди Мария, Марк-Андре тер Штеген, Эрлинг Холланд и Мислав Оршич стали головными претендентами на звание лучшего игрока недели, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Ди Мария дублем помог ПСЖ разбить мадридский Реал, тер Штеген сохранил ворота Барселоны сухими несмотря пенальти в ворота каталонцев, а Оршич и Холланд отличились хет-трик в матче против Аталанты и Генка соответственно.

Выбрать своего фаворита можно на официальном сайте УЕФА.

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Лига чемпионов Роберт Левандовски Роберт Левандовски Марк-Андре тер Штеген Марк-Андре тер Штеген Мислав Оршич Мислав Оршич Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
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