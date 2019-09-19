Ди Мария, тер Штеген и еще две сенсации – претенденты на звание лучшего игрока 1-го тура Лиги чемпионов

УЕФА выбрал четырех кандидатов на звание лучшего игрока 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Анхель Ди Мария, Марк-Андре тер Штеген, Эрлинг Холланд и Мислав Оршич стали головными претендентами на звание лучшего игрока недели, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Ди Мария дублем помог ПСЖ разбить мадридский Реал, тер Штеген сохранил ворота Барселоны сухими несмотря пенальти в ворота каталонцев, а Оршич и Холланд отличились хет-трик в матче против Аталанты и Генка соответственно.

Выбрать своего фаворита можно на официальном сайте УЕФА.

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