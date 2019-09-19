Ді Марія, тер Штеген та ще дві сенсації – претенденти на звання найкращого гравця 1-го туру Ліги чемпіонів

УЄФА обрав чотирьох кандидатів на звання найкращого гравця 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Анхель Ді Марія, Марк-Андре тер Штеген, Ерлінг Холанд та Міслав Оршіч стали головнимим претендентами на звання найкращого гравця тижня, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Ді Марія дублем допоміг ПСЖ розбити мадридський Реал, тер Штеген зберіг ворота Барселони сухими попри пенальті у ворота каталонців, а Оршіч та Холанд відзначились хет-триками у матчах проти Аталанти та Генка відповідно.

Обрати свого фаворита можна на офіційному сайті УЄФА.

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