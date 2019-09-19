toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ШАХТАР - МАНЧЕСТЕР СІТІ ДИНАМО - МАЛЬМЕ ПСЖ - РЕАЛ МАДРИД ВОЛЬФСБУРГ - ОЛЕКСАНДРІЯ

Ді Марія, тер Штеген та ще дві сенсації – претенденти на звання найкращого гравця 1-го туру Ліги чемпіонів

10:35 32 Читать на русском
Ді Марія, тер Штеген та ще дві сенсації – претенденти на звання найкращого гравця 1-го туру Ліги чемпіонів
Анхель Ді Марія / твіттер ПСЖ

УЄФА обрав чотирьох кандидатів на звання найкращого гравця 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Анхель Ді Марія, Марк-Андре тер Штеген, Ерлінг Холанд та Міслав Оршіч стали головнимим претендентами на звання найкращого гравця тижня, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Лєвандовскі неймовірно розібрався з двома суперниками – момент дня у Лізі чемпіонів

Ді Марія дублем допоміг ПСЖ розбити мадридський Реал, тер Штеген зберіг ворота Барселони сухими попри пенальті у ворота каталонців, а Оршіч та Холанд відзначились хет-триками у матчах проти Аталанти та Генка відповідно.

Обрати свого фаворита можна на офіційному сайті УЄФА.

ПСЖ – Реал: проект Зідана на межі краху, королівський матч Ді Марії та його свити і провал Куртуа

blog_ava
ПСЖ – Реал – 3:0 – відео голів та огляд матчу
01:15
3422
Теги
Ліга чемпіонів Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі Марк-Андре тер Штеген Марк-Андре тер Штеген Міслав Оршіч Міслав Оршіч Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
0
хв
Динамо
19:55
Мальме
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук