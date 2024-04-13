Тен Хаг уже выбрал приоритетную трансферную задачу для Манчестер Юнайтед: "Думаю, это помогло бы нам"
Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг считает, что летом клуб должен купить нового нападающего.
"Я думаю, это помогло бы нам. Нужно иметь больше вариантов. Команде нужны два игрока на каждую позицию. В этом сезоне мы не имели выбора на некоторые позиции, например, на позицию нападающего, левого защитника. Это негативно влияет на результаты.
Манчестер Юнайтед нашел сенсационное усиление атаки – скауты заинтересовались лидером Реала
Этот бизнес и эта отрасль нацелены на результаты. Многие видят только результаты, но важно обращать внимание на то, что скрывается за ними. Я это вижу. Я вижу потенциал. Я вижу развитие. Поэтому я уверен в пути, которым мы хотим идти, и мы добьемся успеха", – цитирует тен Хага ВВС.
В нынешнем сезоне АПЛ Манчестер Юнайтед забил лишь 45 голов. Это худший результат среди первых десяти команд в турнирной таблице. В распоряжении тен Хага есть два центральных нападающих: Расмус Хёйлунд и Антони Марсьяль. В этом сезоне датский футболист забил 13 голов во всех турнирах, а француз имеет лишь два забитых мяча.
До речі, вже 13 квітня Манчестер Юнайтед зіграє з Борнмутом в рамках АПЛ. Шанси здобути перемогу над командою Іллі Забарного не дуже високі. Тріумф манкуніанців ліцензійний букмекер GGBET оцінює коефіцієнтом 2,8. Тоді як потенційна звитяга господарів буде більш очікуваною – 2, 41. Нічий результат дозволить помножити ставку на 3,86.
После 31-го сыгранного матча "Красные дьяволы" расположились на шестом месте, имея в своем активе 49 очков, отставание до пятой строчки составляет 11 зачетных пунктов при игре в запасе.