"Я думаю, это помогло бы нам. Нужно иметь больше вариантов. Команде нужны два игрока на каждую позицию. В этом сезоне мы не имели выбора на некоторые позиции, например, на позицию нападающего, левого защитника. Это негативно влияет на результаты.

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Этот бизнес и эта отрасль нацелены на результаты. Многие видят только результаты, но важно обращать внимание на то, что скрывается за ними. Я это вижу. Я вижу потенциал. Я вижу развитие. Поэтому я уверен в пути, которым мы хотим идти, и мы добьемся успеха", – цитирует тен Хага ВВС.

В нынешнем сезоне АПЛ Манчестер Юнайтед забил лишь 45 голов. Это худший результат среди первых десяти команд в турнирной таблице. В распоряжении тен Хага есть два центральных нападающих: Расмус Хёйлунд и Антони Марсьяль. В этом сезоне датский футболист забил 13 голов во всех турнирах, а француз имеет лишь два забитых мяча.

До речі, вже 13 квітня Манчестер Юнайтед зіграє з Борнмутом в рамках АПЛ. Шанси здобути перемогу над командою Іллі Забарного не дуже високі. Тріумф манкуніанців ліцензійний букмекер GGBET оцінює коефіцієнтом 2,8. Тоді як потенційна звитяга господарів буде більш очікуваною – 2, 41. Нічий результат дозволить помножити ставку на 3,86.

После 31-го сыгранного матча "Красные дьяволы" расположились на шестом месте, имея в своем активе 49 очков, отставание до пятой строчки составляет 11 зачетных пунктов при игре в запасе.