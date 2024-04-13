"Я думаю, це допомогло б нам. Потрібно мати більше варіантів. Команді потрібні два гравці на кожну позицію. Цього сезону ми не мали вибору на деякі позиції, наприклад, на позицію нападника, лівого захисника. Це негативно впливає на результати.

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Цей бізнес та ця галузь націлені на результати. Багато хто бачить лише результати, але важливо звертати увагу на те, що ховається за ними. Я це бачу. Я бачу потенціал. Я бачу розвиток. Тому я впевнений у шляху, яким ми хочемо йти, і ми досягнемо успіху", – цитує тен Хага ВВС.

У нинішньому сезоні АПЛ Манчестер Юнайтед забив лише 45 голів. Це найгірший результат серед перших десяти команд у турнірній таблиці. У розпорядженні тен Хага є два центральні нападники: Расмус Хьойлунд і Антоні Марсьяль. Цього сезону данський футболіст забив 13 голів у всіх турнірах, а француз має лише два забиті м'ячі.

У суботу Манчестер Юнайтед зустрічається з Борнмутом в рамках АПЛ. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: суперники мають рівні шанси на перемогу. Звитяга МЮ оцінена коефіцієнтом 2,62, а на успіх команди Забарного дають 2,5. Нічия – 4,02. Матч очікується дуже результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,42, а на відповідний тотал менше – за 2,95.

Після 31-го зіграного матчу "Червоні дияволи" розташувалися на шостому місці, маючи у своєму активі 49 очок, відставання до п'ятої сходинки становить 11 залікових пунктів при грі в запасі.