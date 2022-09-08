Неаполитанцы не оставили шансов команде Юргена Клоппа в первом туре ЛЧ 2022/23. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Интрига практически умерла еще до перерыва. Подопечные Лучано Спаллетти трижды заставили "красных" капитулировать, да еще не забили пенальти (Осимхен проиграл дуэль Алиссону). Как забивать 11-метровые, продемонстрировал Зелиньски, который и открыл счет. Замбо-Ангисса и Симеоне довели его до разгромного, а Хвича Кварацхелия отличился классным ассистом.

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На старте второй половины игры подопечные Спаллетти забили снова. Пётр Зелиньски оформил дубль, сыграв на добивании. Ливерпуль сумел ответить лишь точным ударом Луиса Диаса. Колумбиец из-за пределов штрафной поразил нижний угол, но от фиаско команду Юргена Клоппа это не спасло.

4:1 – роскошная победа Наполи, набравшего первые очки в групповом турнире. Ливерпуль с нулем на дне.