Уверенная победа Динамо над Гентом в матче плей-офф Лиги чемпионов (3:0) позволила "бело-синим" пробиться в групповой этап самого престижного еврокубка. Эта победа принесла в национальную копилку сразу 5 очков (один балл за саму победу и четыре, как бонусы за проход в группу).

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Как следствие, киевляне в текущем сезоне уже принесли Украине 7,5 пунктов. Вместе с другими украинскими клубами имеем в сумме 14 баллов (напомним, Шахтер получил 4 бонусные баллы, Колос – 2, Десна – 0,5, а Заря в борьбу пока еще не вступала). Вышеупомянутое количество баллов делим на количество представителей нашего государства в еврокубках и получаем 2,8 балла в таблицу коэффициентов УЕФА.

Таким образом, успех Динамо позволил Украине подняться на одиннадцатое место и обойти в рейтинге Шотландию и Турцию. К слову, десятое место в таблице коэффициентов гарантирует стране прямую путевку в групповой розыгрыш Лиги чемпионов. Сейчас Украина отстает от Австрии на 1,025 балла (6 очков), Турцию опережает на 0,3 балла (2 очка), а Шотландию – на 0,975 (5 очков).

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