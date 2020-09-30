Как известно, накануне Динамо впервые за последние четыре года пробилось в групповой этап Лиги чемпионов, одолев на своем пути нидерландский АЗ и бельгийский Гент. Согласно прошлогоднего финансового распределения это событие позволит киевлянам разбогатеть на 31,87 млн евро.

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В частности, за участие в групповом этапе ЛЧ команда Луческу заработает 15,25 млн евро. Еще 16,62 млн Динамо получит за свою позицию в 10-летнем рейтинге УЕФА (18-е среди 32 команд-участниц групповой стадии). Получат "бело-синие" и свою частичку от маркетингового пула (который, к примеру, в прошлом сезоне суммарно составил 292 млн евро).

Дальше все будет зависеть исключительно от команды: за победу в каждом матче Динамо сможет получить 2,7 млн евро, за ничью – 0,9 млн евро.

Кроме того, выход в 1/8 финала турнира оценивается в 9,5 млн, в 1/4 финала – в 10,5 млн, в 1/2 финала – в 12 млн, а выход в финал – в 15 млн евро. Победитель Лиги чемпионов дополнительно получит 4 млн евровалюты плюс 3,5 млн за участие в матче за Суперкубок УЕФА. Победа в этом поединке пополнит клубную кассу еще на 1 млн евро. Как видим, кроме престижа и чести страны, на кону стоят просто космические, как для украинского футбола, деньги.

Именно по такой схеме распределялись доходы между клубами в прошлом году. В текущем сезоне возможны изменения, но не слишком радикальные.

Своих соперников обе украинские команды (Шахтер попал в групповой розыгрыша ЛЧ напрямую) узнают во время жеребьевки, которая состоится 1 октября в 19:00 по киевскому времени.

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