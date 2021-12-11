– Політика, якщо відверто, була перед цією грою? Це ж було перше в історії офіційне протистояння України та Росії як незалежних країн...

– На базу задовго до гри приїжджали різні люди, накачування йшли, що ми обов'язково повинні обіграти Спартак, довести, що наша школа футболу краща, Україна сильніша за Росію. Мені дуже хотілося зіграти. Дивився матч із трибуни і мало не плакав. Хоча, звісно, ​​дуже зрадів, коли Сергій Ребров забив переможний м'яч. Ажіотаж неймовірний, повні трибуни. Навіть ПСЖ та Баварія, які грали з нами у групі, не викликали такого інтересу.

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– Преміальні за перемогу над "червоно-білими" пройшли повз вас?

– Усі, хто грав, отримали по 20 тисяч доларів. Фантастичні гроші! Спокійно двокімнатну квартиру можна було купити. Мені ж Григорій Михайлович наказав виплатити половину цієї суми.

– Виходить, переглянули гру з трибуни тоді ще Республіканського стадіону за 10 тисяч "зелених"?

– Виходить так… Григорій Михайлович та його брат Ігор не шкодували грошей, аби заохочувати футболістів. Вони відчинили свої магазини. Чи не з першої зарплати я в одному з таких маркетів придбав відеомагнітофон, дуже нам із дружиною хотілося вдома фільми дивитися. Про це доповіли Суркісу, Григорій Михайлович мене викликав до свого кабінету, повернув 700 доларів і сказав, що "відик" – подарунок від президента. Він міг прийти в команду після вдалих ігор і оголосити: "Хлопці, можете вибрати в магазині товарів на певну суму".

– Яку?

– 500 доларів, доходило і до півтори тисячі. Брали телевізори, кавоварки, кухонні комбайни, ще з техніки. Раніше все це тільки за кордоном можна було придбати, – розповів Деменко в інтерв'ю Fan Day.

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