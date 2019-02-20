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Суркис: У Динамо U-19 есть все предпосылки для победы в Юношеской лиге УЕФА

22:06 87 Читати українською
Суркис: У Динамо U-19 есть все предпосылки для победы в Юношеской лиге УЕФА
Игорь Суркис / Футбол 24

Президент Динамо Игорь Суркис поделился впечатлениями от победы Динамо U-19 над сверстниками из Ювентуса (3:0) в плей-офф Лиги чемпионов.

"В раздевалке я сказал: если мы будем праздновать сегодняшний успех и почивать на лаврах, это будет последний успех. Ждем жеребьевки в пятницу, ребята настроены. Когда люди верят в себя, самое главное, конечно, привезти трофей. За него нужно бороться и команда сегодня продемонстрировала, что у нее есть для этого все основания. Поблагодарил ребят за игру.

Динамо U-19 – Ювентус U-19 – 3:0 – видео голов и обзор матча

Учитывая, что сегодня на поле были не все 19-тилетние игроки, но и те, кому 16,5-17 лет, можно сделать вывод, что у киевского Динамо есть будущее – это самое главное. Если ребята на этом не остановятся, а будут прогрессировать и стремиться попасть в первую команду, у каждого из них есть для этого шанс. Это будет важнейшим достижением тренерского штаба и людей, которые работают с этой командой.

Прежде всего сегодня мне понравилось то, что они поняли, что именно необходимо делать на футбольном поле: по случаю атаковать и прессинговать, ведь именно в атаке мы можем достичь положительного результата, а не играть на удержание при счете 1:0 в нашу пользу и не выбивать мяч на трибуны", – цитирует Суркиса пресс-служба киевлян.

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Юношеская лига УЕФАПлей-офф

Динамо U-19 - Ювентус U-19: Среда 20 февраля 2019

Динамо U-19
Матч окончен
3 : 0
Ювентус U-19
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Лига чемпионов Динамо U-19 - Ювентус U-19 Динамо U-19 Динамо U-19 Игорь Суркис
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