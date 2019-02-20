Суркіс: У Динамо U-19 є всі передумови для перемоги в Юнацькій лізі УЄФА

Президент Динамо Ігор Суркіс поділився враженнями від перемоги Динамо U-19 над однолітками з Ювентуса (3:0) у плей-офф Ліги чемпіонів.

"В роздягальні я сказав: якщо ми будемо святкувати сьогоднішній успіх та почивати на лаврах, це буде останній успіх. Чекаємо на жеребкування у п’ятницю, хлопці налаштовані. Коли люди вірять у себе, найголовніше, звісно, привезти трофей. За нього потрібно боротися, і команда сьогодні продемонструвала, що в неї є для цього всі підстави. Подякував хлопцям за гру.

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Враховуючи, що сьогодні на полі були не всі 19-тирічні гравці, а й ті, кому 16,5-17 років, можна зробити висновок, що у київського Динамо є майбутнє – це найголовніше. Якщо хлопці на цьому не зупиняться, а прогресуватимуть та прагнутимуть потрапити до першої команди, кожен із них має для цього шанс. Це буде найважливішим досягненням тренерського штабу та людей, які працюють із цією командою.

Насамперед сьогодні мені сподобалося те, що вони зрозуміли, що саме необхідно робити на футбольному полі: за нагоди атакувати та пресингувати, адже саме в атаці ми можемо досягти позитивного результату, а не грати на утримання за рахунку 1:0 на нашу користь і не вибивати м’яч на трибуни", – цитує Суркіса прес-служба киян.

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