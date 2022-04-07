Президент Динамо Игорь Суркис вместе с работниками, тренерами и игроками клуба решили поддержать юных динамовцев в поединке против Спортинга, сообщает журналист Эммануэль Рошу.

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Отметим, что "бело-синие" всем составом выехали в Румынию после начала войны. Игроки взрослой команды теперь будут готовиться к благотворительным матчам, которые организовали для финансовой поддержки ВСУ и украинского народа.

К сожалению, поддержка от более взрослых товарищей не сильно помогла Динамо U-19 – после первого тайма киевляне горят со счётом 0:2.

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