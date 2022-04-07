Киевский клуб поединком против Спортинга U-19 в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА напоминает мировому сообществу о войне в Украине.

Динамо и Спортинг перед матчем / Twitter лиссабонцев

Встреча началась в 15:00 по Киеву на стадионе в Бухаресте. Стартовому свистку предшествовала небольшая акция поддержки Украины.

Динамо U-19 – Спортинг U-19: стартовые составы и онлайн-трансляция матча 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

Игроки Динамо появились на поле с сине-желтыми флагами на плечах, а после гимна соревнований вместе сфотографировались с визави, подарившими им свои футболки.

Футболисты «Динамо» выходят на матч со «Спортингом» в украинских флагах. pic.twitter.com/1hA7cSbTgA — Эмануэль Росу (@Emishor) 7 апреля 2022 г.

Динамо против Спортинга в Молодежной лиге. pic.twitter.com/3d5Um8fIjl — Эмануэль Росу (@Emishor) 7 апреля 2022 г.

Дальше минутой молчания были почтены украинцы, погибшие от рук русских извергов во многих уголках нашей страны.

Минута молчания в память о жертвах войны на Украине. pic.twitter.com/yPChTNZT0g — Эмануэль Росу (@Emishor) 7 апреля 2022 г.

Следует заметить, что перед встречей Динамо и Спортинга на стадионе также звучали украинские песни, а снаружи арену украшало сине-желтое знамя.

Матч молодежной лиги позже сегодня. Динамо Киев против Спортинг Лиссабон на стадионе Рапид в Бухаресте.

Это первый матч с участием украинской команды любого уровня с начала войны. pic.twitter.com/PPUuYgc6s0 — Эмануэль Росу (@Emishor) 7 апреля 2022 г.