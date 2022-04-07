С флагами Украины на плечах: Динамо красиво вышло на матч Юношеской лиги УЕФА
Киевский клуб поединком против Спортинга U-19 в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА напоминает мировому сообществу о войне в Украине.
Встреча началась в 15:00 по Киеву на стадионе в Бухаресте. Стартовому свистку предшествовала небольшая акция поддержки Украины.
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Игроки Динамо появились на поле с сине-желтыми флагами на плечах, а после гимна соревнований вместе сфотографировались с визави, подарившими им свои футболки.
Дальше минутой молчания были почтены украинцы, погибшие от рук русских извергов во многих уголках нашей страны.
Следует заметить, что перед встречей Динамо и Спортинга на стадионе также звучали украинские песни, а снаружи арену украшало сине-желтое знамя.
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