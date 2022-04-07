Динамо U-19 отримало солідну групу підтримки на матчі 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА проти Спортінга.

Президент Динамо Ігор Суркіс разом з працівниками, тренерами та гравцями клубу вирішили підтримати юних динамівців у поєдинку проти Спортінга, повідомляє журналіст Еммануель Рошу.

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Зазначимо, що "біло-сині" усім складом виїхало до Румунії після початку війни. Гравці дорослої команди тепер готуватимуться до благодійних матчів, які організують задля фінансової підтримки ЗСУ та українського народу.

На жаль, підтримка від більш дорослих товаришів не сильно допомогла Динамо U-19 – після першого тайму кияни горять з рахунком 0:2.

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