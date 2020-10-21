The Athletic включил 20-летнего нападающего "бело-синих" в топ-14 молодых талантов Лиги чемпионов текущего сезона.

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Издание отметило, что в прошлом году Супряга становился чемпионом мира в составе сборной Украины U-20 и что его нередко сравнивают с Андреем Шевченко. "Он далеко пойдет, если будет продолжать развиваться", – пишет The Athletic.

В список из 14 талантов также попали Аксел Туанзебе (МЮ), Алессандро Бастони (Интер), Франсишку Тринкау (Барселона), Эдуардо Камавинга (Ренн), Эдуард Менди (Челси), Доминик Собослай (Зальцбург), Штефан Лайнер (Боруссия М), Антони (Аякс) Сем Ламмерс (Аталанта), Юссуфа Мукоко (Боруссия Д), Франческо Ачерби (Лацио), Лукас Торрейра (Атлетико) и Эдер Милитао (Реал).

Заметим, что в текущем сезоне Владислав Супряга провел 10 матчей, в которых отметился 3 голами и 5 ассистами.

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