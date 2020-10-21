The Athletic включив 20-річного нападника "біло-синіх" у топ-14 молодих талантів Ліги чемпіонів поточного сезону.

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Видання відзначило те, що минулого року Супряга ставав чемпіоном світу у складі збірної України U-20 та що його нерідко порівнюють з Андрієм Шевченком. "Він далеко піде, якщо буде продовжувати розвиватись", – пише The Athletic.

До списку з 14 талантів також потрапили Аксел Туанзебе (МЮ), Алессандро Бастоні (Інтер), Франсішку Трінкау (Барселона), Едуарда Камавінга (Ренн), Едуар Менді (Челсі), Домінік Собослай (Зальцбург), Штефан Лайнер (Боруссія М), Антоні (Аякс), Сам Ламмерс (Аталанта), Юссуфа Мукоко (Боруссія Д), Франческо Ачербі (Лаціо), Лукас Торрейра (Атлетіко) та Едер Мілітао (Реал).

Зауважимо, у поточному сезоні Владислав Супряга провів 10 матчів, в яких відзначився трьома голами та п'ятьма асистами.

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