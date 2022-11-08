На встрече присутствовали представители топ-чемпионатов – АПЛ, Серии А, Ла Лиги, Бундеслиги и Лиги 1. Также мероприятие посетили делегаты от FIFPRO (профсоюз футболистов) и ряда клубов Европы (в частности, были представители Ромы, ПСЖ, Баварии, Аякса, Боруссии Д и других).

"В Суперлиге всегда найдутся места": новый руководитель пролил свет на дату запуска и формат проекта

"Руководство УЕФА во главе с президентом Александером Чеферином и высокопоставленные представители национальных лиг, клубов, игроков и болельщиков подчеркнули, что негативное отношение к самопровозглашенной Суперлиге превалирует сегодня, как это было, начиная с апреля 2021 года.

Согласно принципам единства европейского футбола, УЕФА и все заинтересованные стороны во время сегодняшнего обсуждения единогласно отвергли постулаты, лежащие в основе таких проектов, как Европейская Суперлига. Собравшиеся с удивлением узнали от генерального директора A22 Sports, что эта компания не представляет ни одного клуба. В частности, и те три клуба, которые продолжают открыто поддерживать проект.

УЕФА и другие заинтересованные стороны остаются верными базовым ценностям европейского футбола, которые основываются на открытости, солидарности и меритократии и служат более широким целям спортивных принципов и общественных интересов, а не привилегированности и высокомерия.

Такой подход получил единодушную поддержку Европейской комиссии, Европейского парламента, Парламентской ассамблеи Совета Европы и широкую поддержку национальных правительств, государственных учреждений и других причастных сторон со всей Европы", – говорится на официальном сайте УЕФА.

Напомним, 18 апреля 2021-го 12 клубов объявили о создании собственного турнира под названием Суперлига, однако под давлением сообщества и УЕФА проект фактически прекратил свое существование уже через 2 суток. Почти все клубы объявили о своем отказе участвовать в нем.

Дело дошло до суда – три сторонника Суперлиги (Барселона, Реал и Ювентус) ожидают решения Европейского суда в Люксембурге, которое будет объявлено в 2023 году. Учреждение должно решить, останется ли УЕФА единственным организатором соревнований, или клубам все же разрешат создавать другие турниры самостоятельно.

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